  "Переборщила", "Ужас". Тринчер в образе монахини появилась в клипе блогера Машуковского

Клип сняла начинающий режиссер Лиза Руда. В ролике засветились такие украинские знаменитости, как Анастасия Приходько, Анна Тринчер, Елена Филонова, Rina Ri. В клипе также появились тиктокеры дома WhyNot Anastacia и Onlygoodsplash.

Машуковский в клипе примерил несколько разных мрачных образов, среди которых был дьявол. Тринчер появилась в костюме монахини.

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Видео: OLEG MASHUKOVSKY / YouTube

Короткое видео из закулисья съемок этого клипа Тринчер опубликовала в своем Instagram. Ролик вызвал неоднозначную реакцию поклонников, многие критиковали певицу за такой образ.

"Ужас", – написала ksuhanagaj01.

"Анют, ты переборщила, лучше это не публиковать, иначе соберет больше негатива", – добавил babykaned.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Анна Тринчер (@annatrincher_official)