Тринчер на отдыхе в Танзании засветила ягодицы и промежность

"Наш рай только начинается", – написала она под фото со своим парнем Александром Волошиным. На снимке она предстала в черном купальнике от бренда Electrical Storm.
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Позже в Instagram Stories Тринчер опубликовала еще несколько фото с отдыха. В частности, показала как сильно загорела и получше продемонстрировала свой купальник.
Тринчер стала известна благодаря участию в шоу "Голос. Діти" и "Голос країни". В 2015 году она представляла Украину на "Детском Евровидении", заняв 11-е место.
В 2017 году Тринчер прошла кастинг и была утверждена на одну из главных ролей в сериале "Школа" на "1+1".
25 июля актриса рассказала, что несколько месяцев состояла в абьюзивных отношениях. Сейчас она встречается с блогером Александром Волошиным.