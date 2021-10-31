Тринчер на отдыхе в Танзании засветила ягодицы и промежность

"Наш рай только начинается", – написала она под фото со своим парнем Александром Волошиным. На снимке она предстала в черном купальнике от бренда Electrical Storm.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Анна Тринчер (@annatrincher_official)

Позже в Instagram Stories Тринчер опубликовала еще несколько фото с отдыха. В частности, показала как сильно загорела и получше продемонстрировала свой купальник.

Фото: annatrincher_official / Instgaram

Фото: annatrincher_official / Instgaram

