Гвоздева: Боюсь ли я потерять место в шоу-бизнесе из-за своих высказываний? Кроме болезни и смерти близких, не боюсь ничего

Гвоздева: Всегда говорю правду и всегда готова услышать правду в ответ Фото: ilonagvozdeva / Instagram

"Вчера мне задали вопрос, не боюсь ли я потерять работу на ТВ и место в шоу-бизнесе из-за своих свободных взглядов и высказываний? Кроме болезни и смерти близких, не боюсь ничего", – заявила артистка.

Гвоздева подчеркнула, что никогда не считала себя "большой звездой" и не болела звездной болезнью.

"Но считаю себя профессиональной танцовщицей с огромным опытом работы на телевидении. Всегда говорю правду и всегда готова услышать правду в ответ", – подчеркнула она.