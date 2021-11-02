Бульвар Шоубиз
 
02 ноября, 2021
 
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Гвоздева: Боюсь ли я потерять место в шоу-бизнесе из-за своих высказываний? Кроме болезни и смерти близких, не боюсь ничего

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Гвоздева: Всегда говорю правду и всегда готова услышать правду в ответ
Гвоздева: Всегда говорю правду и всегда готова услышать правду в ответ
Фото: ilonagvozdeva / Instagram

Украинский хореограф Илона Гвоздева не боится потерять работу на телевидении из-за скандала с участниками шоу "Танцы со звездами" на "1+1" певцом Melovin и его партнершей, танцовщицей Елизаветой Русиной. Об этом она написала 2 ноября в Instagram.

"Вчера мне задали вопрос, не боюсь ли я потерять работу на ТВ и место в шоу-бизнесе из-за своих свободных взглядов и высказываний? Кроме болезни и смерти близких, не боюсь ничего", – заявила артистка.

Гвоздева подчеркнула, что никогда не считала себя "большой звездой" и не болела звездной болезнью.

"Но считаю себя профессиональной танцовщицей с огромным опытом работы на телевидении. Всегда говорю правду и всегда готова услышать правду в ответ", – подчеркнула она.

Контекст:

3 октября в пятом эфире шоу "Танцы со звездами" на "1+1" Гвоздева была приглашена в качестве судьи. Оценивая выступление украинского певца Melovin, она заявила, что именно танцовщица Елизавета Русина является слабым звеном в их с артистом паре. В ответ на это партнерша певца призналась, что мнение этого приглашенного судьи не является для нее авторитетным. Гвоздева отреагировала на реплику, посоветовав Русиной научиться танцевать. 

Конфликт между танцовщицами имел продолжение спустя три недели, когда 24 октября эта пара вышла на паркет вместе с Гвоздевой. Оценивая их выступление, судья шоу Екатерина Кухар заявила, что "ученица превзошла учителя". Критика судьи в адрес Гвоздевой вызвала у Русиной смех.

По итогам голосования Melovin и Русина прошли в следующий тур. После завершения восьмого эфира Гвоздева отреагировала на хейтерские комментарии в свой адрес, заявив, что готова рассказать свою правду о Русиной и Melovin.

В частности, она сказала, что во время репетиций певец был выпивший, но вскоре удалила этот пост, однако Melovin выложил его скриншот у себя в микроблоге и заявил, что если бы это было правдой, хореограф не стала бы удалять публикацию.

На сторону певца встал ведущий шоу Юрий Горбунов. Во время девятого эфира он заявил, что Гвоздева предала Melovin. В конце выпуска стало известно, что именно Melovin и Русина покидают проект. Комментируя вылет этой пары, Гвоздева на своей странице в Instagram написала, что теперь может спать спокойно.

Теги: скандал, Танцы со звездами, Melovin, хореограф, Илона Гвоздева
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