"Главная нечисть покинула проект". Гвоздева показала попу и передала "привет" экс-участнику "Танцев со звездами"

Илона Гвоздева четыре раза участвовала в "Танцах со звездами", а 2018-м стала победительницей этого телешоу Фото: ilonagvozdeva / Instagram

На снимке Гвоздева повернута пятой точкой к объективу. "Не благодарите! И помните, все в этой жизни бумеранг! Не зарекайся, не беги впереди паровоза, не кидайся громкими фразами, если не хватает опыта, ума и профессионализма. Теперь я могу спокойно спать! Простите, накипело и справедливость восторжествовала", – подписала фото 33-летняя хореограф.

Фото Гвоздевой набрало около 12 тыс. лайков и почти 200 комментариев.

"В день нечисти главная нечисть этого проекта покинула его! Ура!" – написала в комментариях b.p.28.12.95.

"Илона, вы же на прошлом эфире поддержали эту пару танцами, обнимашками, добрыми словами… Что это тогда было получается? Лицемерие?" – удивилась ir23232310, имея в виду, что 24 октября Гвоздева танцевала вместе с Melovin и Русиной.

"Илона, вам полегчало? Хватит лить свою желчь на других, вы никому не интересны. Адекватные люди себя так не ведут", – прокомментировал ___mastermind__m.