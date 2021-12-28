Бульвар Шоубиз
 
28 декабря, 2021
 
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"Она начала тянуть руку: "Хочу в проект", – но ее послали". Melovin заявил, что Гвоздевой отказали в участии в новом шоу из-за их скандала

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Гвоздева считала партнершу Melovin Русину слабым звеном в их паре
Гвоздева считала партнершу Melovin Русину слабым звеном в их паре
Фото: melovin_official / Instagram

Украинский певец и участник последнего сезона шоу "Танцы со звездами" на "1+1" Melovin в интервью, которое 28 декабря вышло на YouTube-канале Dorotye, прокомментировал скандал на этом проекте с украинским хореографом Илоной Гвоздевой.

Артист опроверг обвинения Гвоздевой в том, что он якобы приходил на репетиции пьяным. При этом певец отметил, что действительно принес на репетицию бутылку шампанского и угощал присутствующих, а сам выпил "стаканчик".

Комментируя скандал с Гвоздевой, певец назвал хореографа "сумасшедшей женщиной, которая как будто с цепи сорвалась".

По словам Melovin, из-за своих скандальных высказываний артистка вскоре после завершения шоу лишилась работы в новом танцевальном проекте.

"Ее даже на один танцевальный проект не утвердили – делают снова танцевальный проект, не могу сказать, какой это телеканал... И она туда, естественно, начала тянуть руку: "Хочу в этот проект". Но ее послали на хер за счет того, что она высказывала в интервью, своих социальных сетях", – заявил артист.

Он не уточнил о каком проекте идет речь, но, возможно, имел в виду танцевальное шоу на канале СТБ, продюсеры которого сейчас проводят кастинги.

Отвечая на вопрос, что могло послужить причиной конфликта для Гвоздевой, Melovin заявил, что артистке нужен был хайп.

"Когда люди теряют популярность, актуальность, время, начинается беготня – за кого можно зацепиться и словить побольше хайпа. За кого она могла зацепиться на проекте? Я же не промолчу. Я сам виноват, что начал давать ответку, понимая при этом, что это интересно для шоу", – признался артист.

ВИДЕО
Видео: DOROTYE / YouTube
Контекст:

Конфликт между Гвоздевой и партнершей Melovin Лизой Русиной начался 3 октября в пятом эфире последнего на данный момент сезона "Танцев со звездами", когда Гвоздева была приглашена в качестве судьи. Оценивая выступление Melovin, она заявила, что именно Русина является слабым звеном в их с артистом паре. В ответ на это партнерша певца призналась, что мнение этого приглашенного судьи не является для нее авторитетным. Гвоздева отреагировала на реплику, посоветовав Русиной научиться танцевать. 

Несмотря на это, 24 октября пара вышла на паркет вместе с Гвоздевой. Оценивая их выступление, судья шоу Екатерина Кухар заявила, что "ученица превзошла учителя". Критика судьи в адрес Гвоздевой вызвала у Русиной смех.

По итогам голосования Melovin и Русина прошли в следующий тур. После завершения восьмого эфира Гвоздева заявила, что во время репетиций певец был в состоянии алкогольного опьянения, но вскоре удалила этот пост, однако Melovin выложил его скриншот у себя в микроблоге и заявил, что если бы это было правдой, хореограф бы не стала удалять публикацию. 

В начале ноября Гвоздева заявила, что не боится потерять работу на телевидении из-за этого скандала.

Теги: скандал, Танцы со звездами, Melovin, Илона Гвоздева
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