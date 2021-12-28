  "Она начала тянуть руку: "Хочу в проект", – но ее послали". Melovin заявил, что Гвоздевой отказали в участии в новом шоу из-за их скандала

Артист опроверг обвинения Гвоздевой в том, что он якобы приходил на репетиции пьяным. При этом певец отметил, что действительно принес на репетицию бутылку шампанского и угощал присутствующих, а сам выпил "стаканчик".

Комментируя скандал с Гвоздевой, певец назвал хореографа "сумасшедшей женщиной, которая как будто с цепи сорвалась".

По словам Melovin, из-за своих скандальных высказываний артистка вскоре после завершения шоу лишилась работы в новом танцевальном проекте.

"Ее даже на один танцевальный проект не утвердили – делают снова танцевальный проект, не могу сказать, какой это телеканал... И она туда, естественно, начала тянуть руку: "Хочу в этот проект". Но ее послали на хер за счет того, что она высказывала в интервью, своих социальных сетях", – заявил артист.

Он не уточнил о каком проекте идет речь, но, возможно, имел в виду танцевальное шоу на канале СТБ, продюсеры которого сейчас проводят кастинги.

Отвечая на вопрос, что могло послужить причиной конфликта для Гвоздевой, Melovin заявил, что артистке нужен был хайп.

"Когда люди теряют популярность, актуальность, время, начинается беготня – за кого можно зацепиться и словить побольше хайпа. За кого она могла зацепиться на проекте? Я же не промолчу. Я сам виноват, что начал давать ответку, понимая при этом, что это интересно для шоу", – признался артист.

ВИДЕО

Видео: DOROTYE / YouTube