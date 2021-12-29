  "Я влюбился". Melovin откровенно рассказал об отношениях с танцовщицей Русиной после их страстного поцелуя на "Танцах со звездами"

"Мне кажется, я влюбился. Таких девушек реально мало, которые искренние. Я реально могу о Лизе очень много говорить. Лиза просто удивительная девушка. Мне приятно о ней говорить. Это была легендарная встреча и одна из главных находок уходящего года – знакомство с Лизой", – заявил певец.
Melovin рассказал, что танцовщица приходила к нему в гости и он угощал ее морепродуктами.
"Люблю тебя, Лиз", – сказал на камеру артист.
Melovin (настоящее имя – Константин Бочаров) родился в 1997 году в Одессе. В 2017-м певец стал финалистом национального отбора песенного конкурса "Евровидение".
В мае 2018 года с песней Under The Ladder певец представлял Украину на "Евровидении" в Лиссабоне (Португалия) и занял 17-е место.
В июле 2021 года, выступая на сцене фестиваля Atlas Weekend, Melovin совершил каминг-аут – заявил о своей бисексуальности, поцеловавшись сперва с женщиной, а потом с мужчиной. После этого он поднял флаг ЛГБТ. 3 августа артист признался, что впервые осознал свою сексуальную ориентацию в 2011 году – на тот момент ему было 13 лет.
Melovin и Русина покинули шоу после девятого эфира. Прощаясь с участниками проекта, певец на камеру страстно поцеловал сопротивлявшуюся Русину в губы.
Комментируя в ноябре этот поцелуй в интервью YouTube-шоу BAHAREVA govorit, Русина призналась, что случившееся стало для нее неожиданностью.
"Я вообще ничего не поняла, начала закрывать лицо. Это был шок", – заявила танцовщица, отметив, что это был их "первый и последний поцелуй".