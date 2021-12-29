  "Я влюбился". Melovin откровенно рассказал об отношениях с танцовщицей Русиной после их страстного поцелуя на "Танцах со звездами"

"Мне кажется, я влюбился. Таких девушек реально мало, которые искренние. Я реально могу о Лизе очень много говорить. Лиза просто удивительная девушка. Мне приятно о ней говорить. Это была легендарная встреча и одна из главных находок уходящего года – знакомство с Лизой", – заявил певец.

Melovin рассказал, что танцовщица приходила к нему в гости и он угощал ее морепродуктами.

"Люблю тебя, Лиз", – сказал на камеру артист.

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Видео: DOROTYE / YouTube