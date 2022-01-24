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Контрабанда кокаина через российское посольство в Аргентине. Фигурантам дела назначили до 18 лет колонии

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Дело о контрабанде кокаина длится с 2016 года, когда наркотики нашли в здании посольской школы РФ в Аргентине
Дело о контрабанде кокаина длится с 2016 года, когда наркотики нашли в здании посольской школы РФ в Аргентине
Фото: depositphotos.com

Дорогомиловский суд Москвы 20 января признал виновными четырех фигурантов уголовного дела о контрабанде кокаина из Аргентины в Россию. Чемоданы с наркотиком нашли в российском посольстве в Буэнос-Айресе, отмечает "Интерфакс".

Согласно приговору, бизнесмен Андрей Ковальчук, которого считают ключевым фигурантом, приговорен к 18 годам колонии строгого режим со штрафом 1,8 млн руб. (650 тыс. грн).

Еще трое фигурантов – предприниматели Иштимир Худжамов, Виктор Калмыков и бывший завхоз российского посольства в Аргентине Али Абянов – получили 13, 16 и 17 лет лишения свободы соответственно.

Фигуранты признаны виновными в покушении на контрабанду наркотических средств и по статьям о покушении на незаконное производство, сбыт или пересылку наркотических средств в особо крупном размере.

Контекст:

В декабре 2016 года тогдашний посол России в Аргентине Виктор Коронелли обнаружил 12 чемоданов с наркотиками в здании посольской школы. По делу о переправке наркотиков через диппочту в РФ были задержаны три человека, в Аргентине – двое.

2 марта 2018 года в Германии задержали бизнесмена Андрея Ковальчука. Следователи назвали его главным организатором канала контрабанды. По словам Ковальчука, в июле 2016 года он приобрел в Буэнос-Айресе партию кофе, сигар и коньяка, а к кокаину не имеет отношения. 27 июля Ковальчука экстрадировали в Россию.

В августе 2018 года правоохранительные органы Аргентины сожгли весь обнаруженный в посольской школе кокаин.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Россия, посольство, наркотики, Аргентина, кокаин, суд
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