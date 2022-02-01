"В результате неуставных взаимоотношений". Украинская разведка сообщила, что на Донбассе погибли два боевика, один – тяжело ранен

По данным украинской разведки, оккупанты погибли не в боевых условиях Фото: depositphotos.com

По данным украинской разведки, командование вооруженных сил РФ продолжает удерживать в готовности к применению соединения и части оперативной группировки российских оккупационных войск на оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях.

"Удержание командованием противника личного состава в постоянной напряженной обстановке приводит к ухудшению морально-психологического состояния в подразделениях оккупационных войск. Как следствие, за прошедшие сутки в результате неуставных взаимоотношений погибли два и тяжело ранен один военнослужащий оккупантов", – говорится в сообщении.