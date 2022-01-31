Боевики обстреляли Светлодарск из автоматов, ранен гражданский – штаб ООС

В штабе отметили, что российско-оккупационные войска продолжают обстреливать населенные пункты вдоль линии соприкосновения. Около 11.30 боевики выпустили пять очередей из автоматического оружия с направления временно оккупированного поселка Лозового в сторону Светлодарска.
"В результате вражеского обстрела огнестрельное пулевое сквозное ранение мягких тканей правого бедра получил житель города Светлодарска 1953 года рождения, который рыбачил в районе Углегорского водохранилища", – говорится в сообщении.
Медики одной из механизированных бригад Вооруженных сил доставили мужчину в Светлодарскую городскую больницу.
30 января боевики два раза нарушили режим прекращения огня в зоне ООС и ранили украинского военного.
В 2014 году, сразу после оккупации Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой.
Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.
В июле 2020 года Офис президента Украины сообщил, что трехсторонняя контактная группа в ходе видеоконференции согласовала режим полного и всеобъемлющего режима прекращения огня на Донбассе. 27 июля он вступил в силу. Украинская сторона регулярно заявляет о случаях его нарушения боевиками.
По данным Организации Объединенных Наций на середину 2021 года, за время конфликта погибло до 13,4 тыс. человек, в том числе более 3 тыс. мирных жителей.
22 декабря 2021 года, перед новогодними и рождественскими праздниками, трехсторонняя контактная группа по урегулированию конфликта на Донбассе договорилась вернуться к соблюдению режима прекращения огня. Боевики нарушили эти договоренности в первые же сутки.