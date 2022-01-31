Боевики обстреляли Светлодарск из автоматов, ранен гражданский – штаб ООС

В штабе отметили, что российско-оккупационные войска продолжают обстреливать населенные пункты вдоль линии соприкосновения. Около 11.30 боевики выпустили пять очередей из автоматического оружия с направления временно оккупированного поселка Лозового в сторону Светлодарска.

"В результате вражеского обстрела огнестрельное пулевое сквозное ранение мягких тканей правого бедра получил житель города Светлодарска 1953 года рождения, который рыбачил в районе Углегорского водохранилища", – говорится в сообщении.

Медики одной из механизированных бригад Вооруженных сил доставили мужчину в Светлодарскую городскую больницу.

30 января боевики два раза нарушили режим прекращения огня в зоне ООС и ранили украинского военного.