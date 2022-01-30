На Донбассе получил ранение украинский военный

Отмечается, что за день по состоянию на 17.00 со стороны российских наемников зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня: боевики стреляли из станковых противотанковых гранатометов в направлении Станицы Луганской.

"В результате действий врага один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. Воин находится в лечебном заведении. Состояние его здоровья – средней тяжести", – говорится в сообщении.

До этого последний раз боевики нарушали перемирие 27 января. 28-го и 29 января штаб стрельбы со стороны оккупантов не фиксировал.

В штабе отметили также, что украинская сторона Совместного центра по контролю и координации за прошедшие сутки дополнительно обнаружила на временно оккупированной территории 70 единиц военной техники, размещенной с нарушением Минских договоренностей.