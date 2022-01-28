Сдать кровь раненным в Днепре нацгвардейцам пришли более 170 человек

За два дня кровь для раненых военнослужащих сдали 135 гвардейцев, 20 спасателей и 40 полицейских, а также волонтеры Скриншот: Головне Управління / YouTube

"Уже второй день подряд на станции переливания в Днепре продолжается сбор крови для раненных во вчерашней трагедии на “Южмаше”. Количество желающих помочь достигает более 170 человек", – говорится в сообщении.

Отмечается, что за два дня кровь для раненых военнослужащих сдали 135 гвардейцев, 20 спасателей и 40 полицейских, а также волонтеры.

В полиции призвали украинцев "не быть в стороне от чужой беды и поделиться своей кровью с военнослужащими".

У нацгвардейцев предстоит еще много сложных операций и долговременный курс лечения, отмечают в Нацполиции.