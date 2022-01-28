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ПРОИСШЕСТВИЯ

Потеряла три литра крови. 22-летняя девушка, раненная на "Южмаше", пришла в себя

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Раненной на "Южмаше" девушке перелили 4,5 литра крови
Раненной на "Южмаше" девушке перелили 4,5 литра крови
Фото: Елена Шутилина / Facebook

Жанна Шарова, пострадавшая в результате инцидента на "Южмаше", 28 января пришла в сознание, но по-прежнему подключена к аппарату искусственной вентиляции легких. Врачи Днепропетровской областной клинической больницы имени Мечникова рассказали, что 22-летнюю девушку готовят к очередной операции, сообщает "Наше місто".

Врачи удалили Шаровой больше метра толстого и тонкого кишечника, девушка потеряла три литра крови, ей перелили 4,5 литра, чем удалось поднять уровень гемоглобина. Впереди – операция по стабилизации позвонка, через который вышла пуля.

В целом пострадавшим нацгвардейцам перелили 12 литров крови. Двоих из них переводят из реанимации в отделение, еще один в тяжелом, но стабильном состоянии.

Контекст:

В МВД сообщили 27 января, что на "Южмаше" военнослужащий Национальной гвардии Украины (НГУ), солдат срочной службы Артемий Рябчук при выдаче оружия по неустановленным причинам из автомата Калашникова расстрелял караул военнослужащих Нацгвардии, после чего скрылся с оружием. В результате этого пять человек погибли, еще пятеро получили ранения.

В Государственном бюро расследований (ГБР) отметили, что среди погибших – гражданское лицо, женщина.

Советник главы МВД Антон Геращенко сообщил, что трое раненых на "Южмаше" в тяжелом состоянии, жизнь двоих вне опасности.

Рябчука задержали 27 января, сообщил министр внутренних дел Украины Денис Монастырский. Он сам вышел на связь после побега, рассказали в ГБР.

Монастырский отметил, что по его приказу "будет создана комиссия по изучению обстоятельств, которые могли привести к таким действиям 21-летнего военнослужащего".

"Также будут изучаться обстоятельства прохождения Артемием Рябчуком военно-медицинской комиссии, его психическое состояние на момент выдачи допуска к оружию. После изучения условий и обстоятельств, приведших к трагедии, будут сделаны выводы. В том числе кадровые", – заявил Монастырский.

ГБР открыло уголовное производство о служебной халатности руководства Нацгвардии из-за трагедии на "Южмаше" (ч. 3 ст. 425 Уголовного кодекса Украины). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.

Командующий Национальной гвардией Украины Николай Балан 27 января подал в отставку из-за расстрела военнослужащих на "Южмаше".

27 января ГБР сообщило Рябчуку о подозрении по трем статьям УК Украины – ст. 115 (умышленное убийство), ст. 408 (дезертирство) и ст. 410 (похищение, присвоение, вымогательство военнослужащим оружия и боевых припасов).

Теги: Украина, оружие, убийство, Днепр, раненые, Южмаш, медики, пострадавшие, военнослужащий, ранение, кровь, девушка, Артемий Рябчук
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