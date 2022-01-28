Потеряла три литра крови. 22-летняя девушка, раненная на "Южмаше", пришла в себя

Врачи удалили Шаровой больше метра толстого и тонкого кишечника, девушка потеряла три литра крови, ей перелили 4,5 литра, чем удалось поднять уровень гемоглобина. Впереди – операция по стабилизации позвонка, через который вышла пуля.

В целом пострадавшим нацгвардейцам перелили 12 литров крови. Двоих из них переводят из реанимации в отделение, еще один в тяжелом, но стабильном состоянии.