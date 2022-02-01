ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Боевики на Донбассе в последний день января дважды нарушили режим тишины, ранен гражданский

Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в результате обстрелов боевиков нет, отметили в штабе ООС
Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в результате обстрелов боевиков нет, отметили в штабе ООС
Фото: EPA

За сутки 31 января российско-оккупационные войска дважды нарушили режим прекращения огня. Об этом утром 1 февраля сообщил пресс-центр штаба операции Объединенных сил в Facebook.

"В направлении Светлодарска (Донецкой области) оккупанты открыли огонь из стрелкового оружия, в результате чего огнестрельное ранение получил гражданский местный житель. Силами медицинского подразделения одной из механизированных бригад Вооруженных Сил Украины мужчина доставлен в Светлодарскую городскую больницу, – говорится в сообщении. – Недалеко от Песок (Донецкой области) российские наемники обстреливали позиции украинских защитников из подствольных гранатометов".

Отмечается, что потерь среди военнослужащих Объединенных сил в результате обстрелов боевиков нет.

По состоянию на 7.00 утра 1 февраля нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

https://www.facebook.com/pressjfo.news/posts/303950158426968

30 января боевики два раза нарушили режим прекращения огня в зоне ООС и ранили украинского военного.

Контекст:

В 2014 году, сразу после оккупации Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой.

Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

В июле 2020 года Офис президента Украины сообщил, что трехсторонняя контактная группа в ходе видеоконференции согласовала режим полного и всеобъемлющего режима прекращения огня на Донбассе. 27 июля он вступил в силу. Украинская сторона регулярно заявляет о случаях его нарушения боевиками.

С начала 2021-го в боях на Донбассе погибло 65 украинских военнослужащих, 263 были ранены, проинформировали в Генштабе ВСУ 23 декабря.

22 декабря 2021 года, перед новогодними и рождественскими праздниками, трехсторонняя контактная группа по урегулированию конфликта на Донбассе договорилась вернуться к соблюдению режима прекращения огня. Боевики нарушили эти договоренности в первые же сутки.

Теги: Россия, Украина, оружие, Донбасс, оккупация, агрессия, боевики, больница, наемники, Пески, гранатомет, Светлодарск, ВСУ, обстрелы, война в Украине, конфликт, режим тишины, ранение, мужчины, ООС
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Кто это? Песков?" 51-летняя Сенчукова показала фото с Распутиной. В сети не узнали 57-летнюю артистку
"Кто это? Песков?" 51-летняя Сенчукова показала фото с Распутиной. В сети не узнали 57-летнюю артистку
"Что это с ней?", "Гравитация делает свое дело". Брежнева станцевала в платье с косым декольте
"Что это с ней?", "Гравитация делает свое дело". Брежнева станцевала в платье с косым декольте
33-летняя Рианна ждет первенца – СМИ
33-летняя Рианна ждет первенца – СМИ
Экс-продюсер Волочковой: Она становится посмешищем. Можно назвать одним словом на букву "б"
Экс-продюсер Волочковой: Она становится посмешищем. Можно назвать одним словом на букву "б"
"Тайное стало явным". 37-летняя Тина Кароль показала кадры 10-летней давности, на которых запечатлена в объятиях мужчины
"Тайное стало явным". 37-летняя Тина Кароль показала кадры 10-летней давности, на которых запечатлена в объятиях мужчины
"Понимаем, что не успеем подготовиться". Организаторы украинской премии M1 Music Awards перенесли шоу на конец года
"Понимаем, что не успеем подготовиться". Организаторы украинской премии M1 Music Awards перенесли шоу на конец года
Совет Гордона Наташе Королевой, заявление Егоровой о Путине, уход племянницы Ротару со сцены. Топ-10 самых обсуждаемых событий января
Совет Гордона Наташе Королевой, заявление Егоровой о Путине, уход племянницы Ротару со сцены. Топ-10 самых обсуждаемых событий января
"Потапа забавляшка", "Глаз не оторвать". Каменских снялась в белых трусах, засветив живот
"Потапа забавляшка", "Глаз не оторвать". Каменских снялась в белых трусах, засветив живот
30-летняя победительница "Мисс США 2019" выпрыгнула из небоскреба. Она оставила предсмертную записку и написала прощальный пост в сети
30-летняя победительница "Мисс США 2019" выпрыгнула из небоскреба. Она оставила предсмертную записку и написала прощальный пост в сети
  "Великий Вова Завадюк". Муж судьи "Танцев со звездами" Кухар обратился к продюсеру шоу с личной просьбой
  "Великий Вова Завадюк". Муж судьи "Танцев со звездами" Кухар обратился к продюсеру шоу с личной просьбой
"Были просто друзьями по постели". Волочкова заявила, что спустя месяц рассталась с объявленным в розыск за терроризм Кузнецовым
"Были просто друзьями по постели". Волочкова заявила, что спустя месяц рассталась с объявленным в розыск за терроризм Кузнецовым
"Бесконечное самолюбование". 43-летняя Ани Лорак спустила плавки до лобка и оголила пах
"Бесконечное самолюбование". 43-летняя Ани Лорак спустила плавки до лобка и оголила пах
  "Если надо – мы отравим. Легко". 74-летняя Васильева заявила, что считает Навального шпионом
  "Если надо – мы отравим. Легко". 74-летняя Васильева заявила, что считает Навального шпионом
"Не Надя, а сплошной секс". Мейхер снялась без бюстгальтера
"Не Надя, а сплошной секс". Мейхер снялась без бюстгальтера
"Добро пожаловать в семью, малыш". 31-летняя Харлан принимает поздравления с пополнением
"Добро пожаловать в семью, малыш". 31-летняя Харлан принимает поздравления с пополнением
"И что – там влажно?", "Ох уж эти шальные пальчики". Горбунов залез рукой Поляковой под платье
"И что – там влажно?", "Ох уж эти шальные пальчики". Горбунов залез рукой Поляковой под платье
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Брежнева позировала в бикини с разведенными ногами и заговорила о расставании с Меладзе (110169)
2
"Снежа, люблю тебя. А свора гиен…" Байрак публично защитила Егорову, которая заявила о поддержке Путина (96860)
3
"Писю видно", "Боже, это мечта". Кардашян показала голую грудь и промежность вблизи (68375)
4
"Сиськотряс", "Сиси бы поменьше". Семенович потрусила грудью в декольте во время танца (63206)
5
"Бесконечное самолюбование". 43-летняя Ани Лорак спустила плавки до лобка и оголила пах (42654)
6
Шарлиз Терон показала фото 10-летней дочери-трансгендера (38409)
7
"Секси сиськи", "Пилотку не обморозь". 46-летняя Волочкова в микробикини окунулась в ледяную купель (38027)
8
"Потапа забавляшка", "Глаз не оторвать". Каменских снялась в белых трусах, засветив живот (32874)
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2022. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS