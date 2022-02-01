Боевики на Донбассе в последний день января дважды нарушили режим тишины, ранен гражданский

Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в результате обстрелов боевиков нет, отметили в штабе ООС Фото: EPA

"В направлении Светлодарска (Донецкой области) оккупанты открыли огонь из стрелкового оружия, в результате чего огнестрельное ранение получил гражданский местный житель. Силами медицинского подразделения одной из механизированных бригад Вооруженных Сил Украины мужчина доставлен в Светлодарскую городскую больницу, – говорится в сообщении. – Недалеко от Песок (Донецкой области) российские наемники обстреливали позиции украинских защитников из подствольных гранатометов".

Отмечается, что потерь среди военнослужащих Объединенных сил в результате обстрелов боевиков нет.

По состоянию на 7.00 утра 1 февраля нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

30 января боевики два раза нарушили режим прекращения огня в зоне ООС и ранили украинского военного.