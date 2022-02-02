"Разочаровался в идеях "русского мира". На Донбассе задержали боевика "ЛНР", сбежавшего от террористов на подконтрольную Украине территорию

Боевик объяснил свое решение покинуть террористическую группировку усталостью от долговременной войны и желанием увидеть жену и детей Фото: ssu.gov.ua

По данным спецслужбы, мужчина решил вернуться на подконтрольную украинским властям территорию, разочаровавшись в идеях "русского мира".

Сотрудники СБУ установили, что житель Попаснянского района после отбывания наказания в 2016 году присоединился к боевикам. В террористической группировке имени Платова он получил прозвище Малек и занимал должности стрелка, снайпера и гранатометчика.

"Участвовал в боевых действиях против сил АТО/ООС. В частности, вел прицельный огонь из гранатометов по бронетехнике сил ООС в районе Новоалександровки и Троицкого Попаснянского района Луганской области. За время "службы" злоумышленник был награжден нагрудным знаком незаконного вооруженного формирования "Гвардия" и памятным знаком "Солдат славы", – говорится в сообщении.

Боевик объяснил свое решение покинуть террористическую группировку усталостью от долговременной войны и желанием увидеть жену и детей.

Следователи сообщили ему о подозрении в совершении преступления по ч. 2 ст. 260 (создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до восьми лет.

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Видео: Служба безпеки України / YouTube