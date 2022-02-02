"Разочаровался в идеях "русского мира". На Донбассе задержали боевика "ЛНР", сбежавшего от террористов на подконтрольную Украине территорию

По данным спецслужбы, мужчина решил вернуться на подконтрольную украинским властям территорию, разочаровавшись в идеях "русского мира".
Сотрудники СБУ установили, что житель Попаснянского района после отбывания наказания в 2016 году присоединился к боевикам. В террористической группировке имени Платова он получил прозвище Малек и занимал должности стрелка, снайпера и гранатометчика.
"Участвовал в боевых действиях против сил АТО/ООС. В частности, вел прицельный огонь из гранатометов по бронетехнике сил ООС в районе Новоалександровки и Троицкого Попаснянского района Луганской области. За время "службы" злоумышленник был награжден нагрудным знаком незаконного вооруженного формирования "Гвардия" и памятным знаком "Солдат славы", – говорится в сообщении.
Боевик объяснил свое решение покинуть террористическую группировку усталостью от долговременной войны и желанием увидеть жену и детей.
Следователи сообщили ему о подозрении в совершении преступления по ч. 2 ст. 260 (создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до восьми лет.
В 2014 году, сразу после оккупации Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.