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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Разочаровался в идеях "русского мира". На Донбассе задержали боевика "ЛНР", сбежавшего от террористов на подконтрольную Украине территорию

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Боевик объяснил свое решение покинуть террористическую группировку усталостью от долговременной войны и желанием увидеть жену и детей
Боевик объяснил свое решение покинуть террористическую группировку усталостью от долговременной войны и желанием увидеть жену и детей
Фото: ssu.gov.ua

Служба безопасности совместно с военнослужащими Вооруженных cил Украины задержала вблизи села Катериновка Луганской области боевика террористической организации "ЛНР". Об этом 2 февраля сообщила пресс-служба СБУ.

По данным спецслужбы, мужчина решил вернуться на подконтрольную украинским властям территорию, разочаровавшись в идеях "русского мира".

Сотрудники СБУ установили, что житель Попаснянского района после отбывания наказания в 2016 году присоединился к боевикам. В террористической группировке имени Платова он получил прозвище Малек и занимал должности стрелка, снайпера и гранатометчика.

"Участвовал в боевых действиях против сил АТО/ООС. В частности, вел прицельный огонь из гранатометов по бронетехнике сил ООС в районе Новоалександровки и Троицкого Попаснянского района Луганской области. За время "службы" злоумышленник был награжден нагрудным знаком незаконного вооруженного формирования "Гвардия" и памятным знаком "Солдат славы", – говорится в сообщении.

Боевик объяснил свое решение покинуть террористическую группировку усталостью от долговременной войны и желанием увидеть жену и детей.

Следователи сообщили ему о подозрении в совершении преступления по ч. 2 ст. 260 (создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до восьми лет.

ВИДЕО
Видео: Служба безпеки України / YouTube
Контекст:

В 2014 году, сразу после оккупации Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Теги: Россия, СБУ, Украина, террористы, боевики, ЛНР, война на Донбассе, Служба безопасности Украины, ООС
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