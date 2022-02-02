Канада переместила в западные регионы Украины часть своих военных инструкторов

Подполковник Люк-Фредерик Гильберт сообщил о передислокации 60 военнослужащих из пяти мест дислокации – Одессы, поселка Старое Киевской области, Николаева, Десны и Борисполя на новые базы к западу от реки Днепр. Военнослужащие, которых коснулось распоряжение о переезде, возобновят обучение украинских военных в других регионах Украины.

Министр обороны Канады Анита Ананд во время визита в Киев отмечала, что перемещение инструкторов осуществляется в целях их безопасности, однако подробностей не сообщала.