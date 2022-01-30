Канада временно отзывает второстепенных сотрудников посольства в Украине

"Канада приняла решение временно отозвать неосновных канадских сотрудников и оставшихся членов семей из канадского посольства в Украине", – говорится в сообщении.
В ведомстве отметили, что посольство в Украине продолжает работать.
В ближайшее время Канада усилит команду своих дипломатов в Киеве должностными лицами, имеющими опыт в реформировании сектора безопасности, управлении конфликтами, демократических реформах, консульских службах и дипломатии, сообщили в МИД страны.
Вопрос об эвакуации дипломатов поднят на фоне начавшегося осенью 2021 года наращивания Россией своих войск возле границы с Украиной, а также угрозы вторжения РФ.
В МИД Украины сообщили 24 января, что США, Великобритания, Австралия и Германия проинформировали внешнеполитическое ведомство о намерениях эвакуировать членов семей и часть сотрудников или разрешить им добровольно покинуть украинскую территорию.
При этом остальные страны, Евросоюз, ОБСЕ, Совет Европы, ООН, НАТО и представительства других международных и региональных организаций сообщили МИД, что подобных планов пока нет из-за отсутствия достаточных причин для такого шага.
The New York Times писала, что Россия уже провела эвакуацию своих дипломатов из Львова и Киева.
24 января начала эвакуацию семей дипломатов из Киева Австралия, гражданам страны рекомендовано покинуть Украину.
26 января МИД Украины попросил иностранных партнеров "не нагнетать информационное поле". В ведомстве подчеркнули, что приветствуют решение абсолютного большинства иностранных партнеров не изменять режим работы диппредставительств в Украине, в частности – не производить эвакуацию членов семей и сотрудников.
Ошибкой отъезд иностранных дипломатов назвал и президент Украины Владимир Зеленский.