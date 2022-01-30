ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Канада временно отзывает второстепенных сотрудников посольства в Украине

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
В ведомстве отметили, что посольство в Украине продолжает работать
В ведомстве отметили, что посольство в Украине продолжает работать
Фото: Embassy of Canada to Ukraine / Facebook

Министерство иностранных дел Канады временно отзывает второстепенных сотрудников и оставшихся членов семей работников посольства в Киеве. Об этом говорится в заявлении МИД Канады, опубликованном 30 января.

"Канада приняла решение временно отозвать неосновных канадских сотрудников и оставшихся членов семей из канадского посольства в Украине", – говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что посольство в Украине продолжает работать.

В ближайшее время Канада усилит команду своих дипломатов в Киеве должностными лицами, имеющими опыт в реформировании сектора безопасности, управлении конфликтами, демократических реформах, консульских службах и дипломатии, сообщили в МИД страны.

Контекст:

Вопрос об эвакуации дипломатов поднят на фоне начавшегося осенью 2021 года наращивания Россией своих войск возле границы с Украиной, а также угрозы вторжения РФ.

В МИД Украины сообщили 24 января, что США, Великобритания, Австралия и Германия проинформировали внешнеполитическое ведомство о намерениях эвакуировать членов семей и часть сотрудников или разрешить им добровольно покинуть украинскую территорию.

При этом остальные страны, Евросоюз, ОБСЕ, Совет Европы, ООН, НАТО и представительства других международных и региональных организаций сообщили МИД, что подобных планов пока нет из-за отсутствия достаточных причин для такого шага.

The New York Times писала, что Россия уже провела эвакуацию своих дипломатов из Львова и Киева.

24 января начала эвакуацию семей дипломатов из Киева Австралия, гражданам страны рекомендовано покинуть Украину.

26 января МИД Украины попросил иностранных партнеров "не нагнетать информационное поле". В ведомстве подчеркнули, что приветствуют решение абсолютного большинства иностранных партнеров не изменять режим работы диппредставительств в Украине, в частности – не производить эвакуацию членов семей и сотрудников.

Ошибкой отъезд иностранных дипломатов назвал и президент Украины Владимир Зеленский.

Теги: Украина, Канада, посольство, МИД Канады, дипломаты, работа
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Сиси какие-то странные", "Опять голая", "Что за аппарат?" Лорак засветила грудь в микробикини
"Сиси какие-то странные", "Опять голая", "Что за аппарат?" Лорак засветила грудь в микробикини
Адель за сутки отменила концерты в Лас-Вегасе из-за разлада в отношениях с бойфрендом – СМИ
Адель за сутки отменила концерты в Лас-Вегасе из-за разлада в отношениях с бойфрендом – СМИ
Собчак подтвердила слухи о романе Лепса с ведущей российского "Первого канала" Юлией Барановской
Собчак подтвердила слухи о романе Лепса с ведущей российского "Первого канала" Юлией Барановской
"Выглядит намного свежее Веры Брежневой", "Ты секси". Лобода снялась в сарафане-бюстье
"Выглядит намного свежее Веры Брежневой", "Ты секси". Лобода снялась в сарафане-бюстье
"У тети пися чешется", "Чумовая милфа". Глюк'oZa в танце подвигала бедрами и поласкала на камеру лобок
"У тети пися чешется", "Чумовая милфа". Глюк'oZa в танце подвигала бедрами и поласкала на камеру лобок
"Жопа!", "Появилась грудь", "Мамасита, ты что творишь?" Тодоренко показала откровенные пляжные фото в бикини
"Жопа!", "Появилась грудь", "Мамасита, ты что творишь?" Тодоренко показала откровенные пляжные фото в бикини
57-летний Рассел Кроу появился на публике с молодой возлюбленной
57-летний Рассел Кроу появился на публике с молодой возлюбленной
"Я в шоке. Посмотрите! Это что – мое?" Тринчер показала, как выглядит ее грудь после увеличения
"Я в шоке. Посмотрите! Это что – мое?" Тринчер показала, как выглядит ее грудь после увеличения
"Секси сиськи", "Пилотку не обморозь". 46-летняя Волочкова в микробикини окунулась в ледяную купель
"Секси сиськи", "Пилотку не обморозь". 46-летняя Волочкова в микробикини окунулась в ледяную купель
"Сиськотряс", "Сиси бы поменьше". Семенович потрусила грудью в декольте во время танца
"Сиськотряс", "Сиси бы поменьше". Семенович потрусила грудью в декольте во время танца
42-летний Момоа после расставания с Боне поселился в трейлере и выглядит, как бомж
42-летний Момоа после расставания с Боне поселился в трейлере и выглядит, как бомж
Умер актер Леонид Куравлев
Умер актер Леонид Куравлев
"Снежа, люблю тебя. А свора гиен…" Байрак публично защитила Егорову, которая заявила о поддержке Путина
"Снежа, люблю тебя. А свора гиен…" Байрак публично защитила Егорову, которая заявила о поддержке Путина
"Секси-бейба", "Ноги – просто секс". Булитко из "Дизель Шоу" в мини-платье расставила ноги и прогнулась во время танца
"Секси-бейба", "Ноги – просто секс". Булитко из "Дизель Шоу" в мини-платье расставила ноги и прогнулась во время танца
Звездный фотограф выложила фото, на котором Уэст и Фокс целуются с языком. В сети заметили, что рэпер так целовал всех бывших
Звездный фотограф выложила фото, на котором Уэст и Фокс целуются с языком. В сети заметили, что рэпер так целовал всех бывших
"Папина сладкая булочка". Футболист Зинченко умилил сеть фото с полугодовалой дочерью
"Папина сладкая булочка". Футболист Зинченко умилил сеть фото с полугодовалой дочерью
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Брежнева позировала в бикини с разведенными ногами и заговорила о расставании с Меладзе (66699)
2
"Снежа, люблю тебя. А свора гиен…" Байрак публично защитила Егорову, которая заявила о поддержке Путина (55882)
3
"Что случилось с ее задницей?", "О боже, это выглядит ужасно". 63-летняя Мадонна показала голую пятую точку (39132)
4
"Лучше быть придурком, чем террористом". Данилко отреагировал на слова единоросса из "ДНР" не пускать Сердючку в РФ после песни о Бандере (35163) G
5
Шарлиз Терон показала фото 10-летней дочери-трансгендера (32503)
6
"Вкусно получается", "Очень аппетитные блинчики". Кулинарный блогер показала, как приготовить творожные блины (30551)
7
"Писю видно", "Боже, это мечта". Кардашян показала голую грудь и промежность вблизи (29039)
8
"Какие прекрасные фотографии", "Sexi". Ризатдинова засветила соски в мокром купальнике (26744)
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2022. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS