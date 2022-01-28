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Украина и Канада планируют расширить соглашение о свободной торговле – Минэкономики

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Соглашение о зоне свободной торговли с Канадой было подписано 11 июля 2016 года
Соглашение о зоне свободной торговли с Канадой было подписано 11 июля 2016 года
Фото: depositphotos.com

Украина и Канада 27 января во время онлайн-встречи анонсировали проведение переговоров по модернизации соглашения о свободной торговле между странами (CUFTA). Об этом сообщила пресс-служба Министерства экономики Украины.

"Сегодня, когда мы отмечаем 30-ю годовщину установления дипломатических отношений между Украиной и Канадой, модернизация CUFTA взаимовыгодна для предприятий и потребителей наших государств", – сказала первый вице-премьер-министр Украины – министр экономики Юлия Свириденко.

Во время переговоров стороны обсудят возможность расширения сотрудничества в разных аспектах, в частности, в сфере услуг, инвестиций, электронной торговли, трудоустройства и окружающей среды. Украина и Канада хотят обеспечить равные возможности для международной торговли, особенно предприятий малого и среднего бизнеса, уточнили в министерстве.

В 2021 году объем экспорта украинских товаров в Канаду вырос почти вдвое – с $81,3 млн до $160,1 млн. CUFTA позволила экспортерам обеих стран использовать больше возможностей, улучшила условия доступа к рынкам и создала более предполагаемую и прозрачную торговую среду, отметили в релизе.

Контекст:

Соглашение о ЗСТ с Канадой было подписано 11 июля 2016 года.

Закон "О ратификации Соглашения о свободной торговле между Украиной и Канадой" Верховная Рада приняла 14 марта 2017 годаВласти Канады ратифицировали Соглашение о свободной торговле между Украиной и Канадой 1 июня 2017 года.

1 августа 2017 года ЗСТ вступила в силу. Канада открыла для украинских экспортеров 98% своего рынка товаров, являющихся предметом двусторонней торговли.

Украина и Канада в  ноябре прошлого года начали переговоры о пересмотре положений соглашения о зоне свободной торговли.

Теги: Украина, Канада, инвестиции, экономика, переговоры, торговля, ЗСТ, соглашение, сотрудничество, Минэкономики, Юлия Свириденко
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