Украина и Канада планируют расширить соглашение о свободной торговле – Минэкономики

"Сегодня, когда мы отмечаем 30-ю годовщину установления дипломатических отношений между Украиной и Канадой, модернизация CUFTA взаимовыгодна для предприятий и потребителей наших государств", – сказала первый вице-премьер-министр Украины – министр экономики Юлия Свириденко.
Во время переговоров стороны обсудят возможность расширения сотрудничества в разных аспектах, в частности, в сфере услуг, инвестиций, электронной торговли, трудоустройства и окружающей среды. Украина и Канада хотят обеспечить равные возможности для международной торговли, особенно предприятий малого и среднего бизнеса, уточнили в министерстве.
В 2021 году объем экспорта украинских товаров в Канаду вырос почти вдвое – с $81,3 млн до $160,1 млн. CUFTA позволила экспортерам обеих стран использовать больше возможностей, улучшила условия доступа к рынкам и создала более предполагаемую и прозрачную торговую среду, отметили в релизе.
Соглашение о ЗСТ с Канадой было подписано 11 июля 2016 года.
Закон "О ратификации Соглашения о свободной торговле между Украиной и Канадой" Верховная Рада приняла 14 марта 2017 года. Власти Канады ратифицировали Соглашение о свободной торговле между Украиной и Канадой 1 июня 2017 года.
1 августа 2017 года ЗСТ вступила в силу. Канада открыла для украинских экспортеров 98% своего рынка товаров, являющихся предметом двусторонней торговли.
Украина и Канада в ноябре прошлого года начали переговоры о пересмотре положений соглашения о зоне свободной торговли.