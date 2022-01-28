Украина и Канада планируют расширить соглашение о свободной торговле – Минэкономики

Соглашение о зоне свободной торговли с Канадой было подписано 11 июля 2016 года Фото: depositphotos.com

"Сегодня, когда мы отмечаем 30-ю годовщину установления дипломатических отношений между Украиной и Канадой, модернизация CUFTA взаимовыгодна для предприятий и потребителей наших государств", – сказала первый вице-премьер-министр Украины – министр экономики Юлия Свириденко.

Во время переговоров стороны обсудят возможность расширения сотрудничества в разных аспектах, в частности, в сфере услуг, инвестиций, электронной торговли, трудоустройства и окружающей среды. Украина и Канада хотят обеспечить равные возможности для международной торговли, особенно предприятий малого и среднего бизнеса, уточнили в министерстве.

В 2021 году объем экспорта украинских товаров в Канаду вырос почти вдвое – с $81,3 млн до $160,1 млн. CUFTA позволила экспортерам обеих стран использовать больше возможностей, улучшила условия доступа к рынкам и создала более предполагаемую и прозрачную торговую среду, отметили в релизе.