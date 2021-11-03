Украина и Канада начинают переговоры о пересмотре соглашения о зоне свободной торговли – Минэкономики

Соглашение о ЗСТ Украины с Канадой вступило в силу в 2017 году Фото: depositphotos.com

"Внедрены важные шаги – законы об "инвестиционных нянях", индустриальных парках. Кстати, в ближайшие дни Верховная Рада во втором чтении рассмотрит законопроекты, которые предоставят индустриальным паркам инвестиционное содержание – налоговые льготы, возможности ввоза оборудования, подключение коммуникаций и другое. Создается совершенно новая инвестиционная среда", – сказал Любченко.

Галадза отметила, что Национальная стратегия "Украина-2030", одобренная президентом Украины Владимиром Зеленским, – важный политический документ, так как он определяет перспективы развития Украины с точки зрения дипломатии и инвестиций.

Во время встречи стороны договорились начать переговоры по пересмотру Соглашения о свободной торговле "с целью анализа дальнейшего развития и углубления его положений и распространения его действия на сферы, которые не охвачены, в частности, такие как трансграничная торговля услугами, финансовые услуги, инвестиции, телекоммуникации, временное пребывание. и другие предметные отрасли".