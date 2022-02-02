Канада призвала своих граждан покинуть Украину из-за "непредсказуемых условий"

В правительстве Канады отмечают, что возможные военные действия России в Украине могут нарушить транспортные маршруты и услуги по всей стране Фото: depositphotos.com

"В Украине существует риск вооруженного конфликта. С ноября 2021 года усилились угрозы со стороны России и наращивание военной мощи у границы с Россией и в незаконно оккупированном Крыму. Условия безопасности непредсказуемы и могут ухудшиться без предупреждения", – говорится в сообщении.

В правительстве Канады отмечают, что возможные военные действия России в Украине могут нарушить транспортные маршруты и услуги по всей стране.

"Рейсы могут быть сорваны или отменены в короткие сроки, что приведет к задержке вылета. Они также могут стать дефицитными, что затруднит вам выезд из страны. Доступ к телекоммуникациям также может быть прерван в любое время. Возможности нашего посольства по оказанию консульских услуг в Украине могут быть сильно ограниченны... Избегайте любых поездок в Украину. Если вы находитесь в Украине, вы должны уехать, пока доступны коммерческие способы поездок", – добавили в ведомстве.