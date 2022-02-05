Замминистра обороны Украины: Путину выгодно, чтобы мы считали его сумасшедшим

Маляр: Никто сегодня не пойдет на то, чтобы уничтожать таким апокалиптическим способом фактически европейскую столицу Фото: Ганна Маляр / Facebook

Комментируя угрозу полномасштабного вторжения России в Украину, Маляр заявила, что в 2022 году "нет смысла захватывать территорию с уничтожением инфраструктуры", бомбардировать жилые районы и уничтожать города. По словам замминистра, сегодня "дешевле и проще" завоевывать территории и влиять на политику других государств гибридными методами.

Она напомнила, что в крупных городах Украины, помимо взрослых, находятся сотни тысяч детей. "Никто сегодня не пойдет на то, чтобы уничтожать таким апокалиптическим способом фактически европейскую столицу, давайте не будем нагнетать", – заявила Маляр.

На возражение, что это логическое рассуждение, а Путин – сумасшедший, замминистра сказала, что это "российский нарратив".

"Путину выгодно, чтобы мы считали его сумасшедшим. Он не сумасшедший, он очень хорошо просчитывает все свои шаги и очень хорошо знает, что он делает. И он, кстати, очень сильно взвешивает свои шаги – именно поэтому не принято окончательное решение, каким способом будет дальше развиваться ситуация", – считает Маляр.

Она подчеркнула, что при всех имперских амбициях Путину и России очень важно "сохранить лицо", а готовность Украины к противостоянию и поддержка ее другими странами очень сильна. По словам замминистра, предвидеть ситуацию в условиях изменчивости современной политики крайне сложно, обстановка может измениться в любой момент, надо ежедневно отслеживать ситуацию.