На Донбассе боевики ранили украинского военного – штаб ООС

"С начала суток, по состоянию на 11.00, со стороны вооруженных формирований Российской Федерации зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня. В сторону Пищевика враг открывал огонь из стрелкового оружия", – говорится в сообщении.

В результате обстрела один военнослужащий Объединенных сил получил ранение. Сейчас воин находится в лечебном заведении, состояние его здоровья – удовлетворительное.

До этого на протяжении двух дней подряд, 3-го и 4 февраля, боевики не нарушали перемирие на Донбассе.