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ВОЙНА В УКРАИНЕ

На Донбассе боевики ранили украинского военного – штаб ООС

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Состояние здоровья раненого удовлетворительное
Состояние здоровья раненого – удовлетворительное
Фото: depositphotos.com

Российские наемники на Донбассе 5 февраля нарушили режим прекращения огня. Об этом сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.

"С начала суток, по состоянию на 11.00, со стороны вооруженных формирований Российской Федерации зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня. В сторону Пищевика враг открывал огонь из стрелкового оружия", – говорится в сообщении. 

В результате обстрела один военнослужащий Объединенных сил получил ранение. Сейчас воин находится в лечебном заведении, состояние его здоровья – удовлетворительное.

https://www.facebook.com/pressjfo.news/videos/1890865897768237/

До этого на протяжении двух дней подряд, 3-го и 4 февраля, боевики не нарушали перемирие на Донбассе.

Контекст:

В 2014 году, сразу после оккупации Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой.

Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

В июле 2020 года Офис президента Украины сообщил, что трехсторонняя контактная группа в ходе видеоконференции согласовала режим полного и всеобъемлющего режима прекращения огня на Донбассе. 27 июля он вступил в силу. Украинская сторона регулярно заявляет о случаях его нарушения боевиками.

С начала 2021-го в боях на Донбассе погибло 65 украинских военнослужащих, 263 были ранены, проинформировали в Генштабе ВСУ 23 декабря.

22 декабря 2021 года, перед новогодними и рождественскими праздниками, трехсторонняя контактная группа по урегулированию конфликта на Донбассе договорилась вернуться к соблюдению режима прекращения огня. Боевики нарушили эти договоренности в первые же сутки.

3 февраля 2022 года министр обороны Алексей Резников сообщил, что интенсивность провокаций со стороны оккупантов на Донбассе уменьшается: за 21 день не погиб ни один украинский воин.

Теги: боевики, украинский военный, обстрелы, война в Украине, военнослужащий, Пищевик, война на Донбассе, ранение, ООС
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