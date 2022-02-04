Президент Финляндии заявил, что Минские соглашения необходимо пересмотреть

Нийнисте отметил, что о Минских соглашениях за последние годы говорят мало, но в своем последнем разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным последний подчеркнул их важность.

"Наиболее возможным решением в текущей ситуации может быть выполнение Минских соглашений или достижение значительного прогресса в их реализации", – сказал он.

Политик считает одной из самых сложных тем для урегулирования в этих соглашениях требование России предоставить оккупированной РФ территории Донбасса автономный статус и право вето на внешние отношения Украины.