ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Президент Финляндии заявил, что Минские соглашения необходимо пересмотреть

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Одна из самых сложных тем в Минских соглашениях требование РФ предоставить ОРДЛО автономный статус, отметил Нийнисте
Одна из самых сложных тем в Минских соглашениях – требование РФ предоставить ОРДЛО автономный статус, отметил Нийнисте
Фото: EPA

Минские соглашения необходимо пересмотреть для разрешения продолжающегося кризиса между Украиной и Россией. Об этом 4 февраля заявил президент Финляндии Саули Нийнисте, сообщает Reuters.

Нийнисте отметил, что о Минских соглашениях за последние годы говорят мало, но в своем последнем разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным последний подчеркнул их важность.

"Наиболее возможным решением в текущей ситуации может быть выполнение Минских соглашений или достижение значительного прогресса в их реализации", – сказал он.

Политик считает одной из самых сложных тем для урегулирования в этих соглашениях требование России предоставить оккупированной РФ территории Донбасса автономный статус и право вето на внешние отношения Украины.

Контекст:

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Переговоры об урегулировании конфликта ведутся в рамках трехсторонней контактной группы (Украина – ОБСЕ – Россия) и "Нормандской четверки" (Украина – Германия – Франция – Россия).

12 февраля 2015 года в Минске на тот момент лидеры Украины, России, Франции и Германии Петр Порошенко, Владимир Путин, Франсуа Олланд и Ангела Меркель в ходе 17-часовых переговоров согласовали два документа по урегулированию конфликта на Донбассе: декларацию по выполнению Минских соглашений и Комплекс мер по выполнению Минских соглашений. Они предусматривали прекращение военных действий на Донбассе, вывод незаконных вооруженных формирований из региона, создание условий для проведения выборов в местные органы власти и т.д. Пока Минские соглашения не выполнены.

Украина и западные страны регулярно обвиняют РФ в нарушении Минских соглашений.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов 31 января заявил, что выполнение Минских соглашений означает разрушение Украины.

"Когда они были подписаны под дулом русской пушки, а немцы и французы смотрели, всем разумным людям уже было ясно, что реализовать эти документы невозможно", – подчеркнул Данилов.

Теги: Россия, Украина, Финляндия, агрессия, Минские соглашения, страна-агрессор, Саули Нийнисте, война на Донбассе
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Я, наверное, покрашусь". Полякова показала, как выглядит с каштановым цветом волос
"Я, наверное, покрашусь". Полякова показала, как выглядит с каштановым цветом волос
"Паша, только не ты. Зачем?" СМИ рассекретили имя бойфренда Юлии Мендель. Им оказался 36-летний политик. Фото
"Паша, только не ты. Зачем?" СМИ рассекретили имя бойфренда Юлии Мендель. Им оказался 36-летний политик. Фото
"Вам еще девчушку", "Неотделимы". 39-летняя Подольская в бикини снялась в объятиях 53-летнего мужа
"Вам еще девчушку", "Неотделимы". 39-летняя Подольская в бикини снялась в объятиях 53-летнего мужа
  Солистка группы Kazka Зарицкая: Я работала в караоке, знаю, как это сложно, как иногда все бесят
  Солистка группы Kazka Зарицкая: Я работала в караоке, знаю, как это сложно, как иногда все бесят
"Она очень тихая и сдержанная девочка". 54-летний Вакки показал совместную тренировку с подросшей дочерью
"Она очень тихая и сдержанная девочка". 54-летний Вакки показал совместную тренировку с подросшей дочерью
"Малыш, прошу – оденься". 24-летняя Кунаки снялась в дизайнерском корсете и мини-юбке
"Малыш, прошу – оденься". 24-летняя Кунаки снялась в дизайнерском корсете и мини-юбке
  "В конце всегда пустота". Барских в новой песне рассказал, как бросил употреблять наркотики. Видео
  "В конце всегда пустота". Барских в новой песне рассказал, как бросил употреблять наркотики. Видео
Солистка "Лисапетного батальона" Наталья Фалион: Я выжила, а мой любимый человек четыре месяца назад умер
Солистка "Лисапетного батальона" Наталья Фалион: Я выжила, а мой любимый человек четыре месяца назад умер
Организаторы нацотбора на "Евровидение 2022" назвали второго члена жюри
Организаторы нацотбора на "Евровидение 2022" назвали второго члена жюри
  Зарицкая о младшей сестре: Хочу, чтобы она работала, но она ленивая – постоянно сидит на диване
  Зарицкая о младшей сестре: Хочу, чтобы она работала, но она ленивая – постоянно сидит на диване
  "Его изменило рождение ребенка и разные события в жизни". Продюсер "Голосу країни" рассказал, как на проекте относятся к Вакарчуку
  "Его изменило рождение ребенка и разные события в жизни". Продюсер "Голосу країни" рассказал, как на проекте относятся к Вакарчуку
"Огнище". В сеть выложили танец босой Брежневой
"Огнище". В сеть выложили танец босой Брежневой
"Люблю это божественное тело!" 39-летняя Мейхер для фото прикрыла грудь колосьями
"Люблю это божественное тело!" 39-летняя Мейхер для фото прикрыла грудь колосьями
  "О подобных историях старались умалчивать". Люленов выпустил автобиографический клип о первом поцелуе по пьяни. Видео
  "О подобных историях старались умалчивать". Люленов выпустил автобиографический клип о первом поцелуе по пьяни. Видео
"Жалкое зрелище", "Ну как можно так позориться". В сети комментируют появление 46-летней Волочковой на сцене
"Жалкое зрелище", "Ну как можно так позориться". В сети комментируют появление 46-летней Волочковой на сцене
"Труселя – зачет!", "Володя, не застуди свой "зурбаган". 53-летний Пресняков снялся на пляже
"Труселя – зачет!", "Володя, не застуди свой "зурбаган". 53-летний Пресняков снялся на пляже
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Волочкову за это клеймят позором". 43-летняя Ани Лорак в бикини показала, как поймала волну (56330)
2
"Смелая, раскованная". Ани Лорак снялась в новом купальнике с нижнего ракурса (55304)
3
"Чистосердечное признание". Актриса студии "Квартал 95" Сопонару крупным планом показала зону бикини (51334)
4
"Зачем такие фото выставлять?", "Родинка на груди. М-м-м". 43-летняя Толкалина показала зону декольте (47995)
5
Шнуров заявил, что отцом сына Собчак является российский политик Капков. Виторган отреагировал. Видео (34568)
6
"Это точно пена?", "Потап с гастролей приехал". Каменских снялась в ванной в одном полотенце (28232)
7
"Соски торчат", "Распустила висячие лепехи". Звезда "Дома–2" Бузова снялась без бюстгальтера (26091)
8
40-летняя Спирс восхитила молодого жениха, записав видео в фитнес-зале в просвечивающемся топе и мини-шортах (24697)
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2022. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS