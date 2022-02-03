Илларионов назвал двух ключевых людей, которые заставляют Украину выполнять Минские соглашения

Он сказал, что с 16 июня прошлого года, с момента встречи в Женеве президентов США Джо Байдена и Владимира Путина, американская администрация изменила свою позицию по отношению к Минским соглашениям.
"С 2015 года ни президент [США Барак] Обама, ни президент [США Дональд] Трамп никогда не высказывались в пользу выполнения Украиной Минских соглашений. Президент Байден также не придерживался этой позиции до 16 июня 2021 года. Со встречи в Женеве эта позиция изменилась. И как сам Байден сообщил об этом на пресс-конференции после встречи в Женеве, так и другие сотрудники администрации США в последующие месяцы неоднократно, а в последнее время регулярно говорили о необходимости выполнения Украиной "Минска", — отметил эксперт.
Илларионов добавил, что министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в последнее время неоднократно говорил о том, что в переговорах в Женеве и в последующем американская администрация обещала российским партнерам, что будет оказывать давление и заставит Украину выполнять "Минск".
"С тех пор, как Лавров высказался об этом впервые, и с тех пор, как он уже, наверное, дюжину раз об том сказал, из Вашингтона ни разу не поступило опровержение, что эти заявления не соответствуют действительности. Сейчас мы сталкиваемся с очень неприятной историей. Потому что двумя главными сторонниками вынуждения Украины выполнять "Минск" являются две администрации – Путин и нынешняя администрация США", – резюмировал эксперт.
Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.
Переговоры об урегулировании конфликта ведутся в рамках трехсторонней контактной группы (Украина – ОБСЕ – Россия) и "Нормандской четверки" (Украина – Германия – Франция – Россия).
12 февраля 2015 года в Минске на тот момент лидеры Украины, России, Франции и Германии Петр Порошенко, Владимир Путин, Франсуа Олланд и Ангела Меркель в ходе 17-часовых переговоров согласовали два документа по урегулированию конфликта на Донбассе: декларацию по выполнению Минских соглашений и Комплекс мер по выполнению Минских соглашений. Они предусматривали прекращение военных действий на Донбассе, вывод незаконных вооруженных формирований из региона, создание условий для проведения выборов в местные органы власти и т.д. Пока Минские соглашения не выполнены.
Украина и западные страны регулярно обвиняют РФ в нарушении Минских соглашений.
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов 31 января заявил, что выполнение Минских соглашений означает разрушение Украины.
"Когда они были подписаны под дулом русской пушки, а немцы и французы смотрели, всем разумным людям уже было ясно, что реализовать эти документы невозможно", – подчеркнул Данилов.