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Ток-Шоу ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Илларионов назвал двух ключевых людей, которые заставляют Украину выполнять Минские соглашения

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После встречи в Женеве в 2021 году президенты США и России заняли общую позицию, которая заключается в принуждении Украины к выполнению Минских соглашений, считает Андрей Илларионов
После встречи в Женеве в 2021 году президенты США и России заняли общую позицию, которая заключается в принуждении Украины к выполнению Минских соглашений, считает Андрей Илларионов
Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

Администрация Соединенных Штатов и российское правительство являются ключевыми сторонниками того, чтобы вынудить Украину выполнять Минские соглашения. Об этом 3 февраля в эфире общественно-политического ток-шоу "ГОРДОН" на YouTube-канале "Дмитрий Гордон" сказал эксперт Украинского института будущего, советник президента России Владимира Путина по экономике (2000–2005) Андрей Илларионов.

Он сказал, что с 16 июня прошлого года, с момента встречи в Женеве президентов США Джо Байдена и Владимира Путина, американская администрация изменила свою позицию по отношению к Минским соглашениям.

"С 2015 года ни президент [США Барак] Обама, ни президент [США Дональд] Трамп никогда не высказывались в пользу выполнения Украиной Минских соглашений. Президент Байден также не придерживался этой позиции до 16 июня 2021 года. Со встречи в Женеве эта позиция изменилась. И как сам Байден сообщил об этом на пресс-конференции после встречи в Женеве, так и другие сотрудники администрации США в последующие месяцы неоднократно, а в последнее время регулярно говорили о необходимости выполнения Украиной "Минска", — отметил эксперт. 

Илларионов добавил, что министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в последнее время неоднократно говорил о том, что в переговорах в Женеве и в последующем американская администрация обещала российским партнерам, что будет оказывать давление и заставит Украину выполнять "Минск".

"С тех пор, как Лавров высказался об этом впервые, и с тех пор, как он уже, наверное, дюжину раз об том сказал, из Вашингтона ни разу не поступило опровержение, что эти заявления не соответствуют действительности. Сейчас мы сталкиваемся с очень неприятной историей. Потому что двумя главными сторонниками вынуждения Украины выполнять "Минск" являются две администрации – Путин и нынешняя администрация США", – резюмировал эксперт.

ВИДЕО
Видео: Дмитрий Гордон / YouTube
Контекст:

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Переговоры об урегулировании конфликта ведутся в рамках трехсторонней контактной группы (Украина – ОБСЕ – Россия) и "Нормандской четверки" (Украина – Германия – Франция – Россия).

12 февраля 2015 года в Минске на тот момент лидеры Украины, России, Франции и Германии Петр Порошенко, Владимир Путин, Франсуа Олланд и Ангела Меркель в ходе 17-часовых переговоров согласовали два документа по урегулированию конфликта на Донбассе: декларацию по выполнению Минских соглашений и Комплекс мер по выполнению Минских соглашений. Они предусматривали прекращение военных действий на Донбассе, вывод незаконных вооруженных формирований из региона, создание условий для проведения выборов в местные органы власти и т.д. Пока Минские соглашения не выполнены.

Украина и западные страны регулярно обвиняют РФ в нарушении Минских соглашений.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов 31 января заявил, что выполнение Минских соглашений означает разрушение Украины.

"Когда они были подписаны под дулом русской пушки, а немцы и французы смотрели, всем разумным людям уже было ясно, что реализовать эти документы невозможно", – подчеркнул Данилов.

Теги: Андрей Илларионов, Минские соглашения, война в Украине, ток-шоу "ГОРДОН"
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