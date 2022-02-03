Илларионов назвал двух ключевых людей, которые заставляют Украину выполнять Минские соглашения

После встречи в Женеве в 2021 году президенты США и России заняли общую позицию, которая заключается в принуждении Украины к выполнению Минских соглашений, считает Андрей Илларионов Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

Он сказал, что с 16 июня прошлого года, с момента встречи в Женеве президентов США Джо Байдена и Владимира Путина, американская администрация изменила свою позицию по отношению к Минским соглашениям.

"С 2015 года ни президент [США Барак] Обама, ни президент [США Дональд] Трамп никогда не высказывались в пользу выполнения Украиной Минских соглашений. Президент Байден также не придерживался этой позиции до 16 июня 2021 года. Со встречи в Женеве эта позиция изменилась. И как сам Байден сообщил об этом на пресс-конференции после встречи в Женеве, так и другие сотрудники администрации США в последующие месяцы неоднократно, а в последнее время регулярно говорили о необходимости выполнения Украиной "Минска", — отметил эксперт.

Илларионов добавил, что министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в последнее время неоднократно говорил о том, что в переговорах в Женеве и в последующем американская администрация обещала российским партнерам, что будет оказывать давление и заставит Украину выполнять "Минск".

"С тех пор, как Лавров высказался об этом впервые, и с тех пор, как он уже, наверное, дюжину раз об том сказал, из Вашингтона ни разу не поступило опровержение, что эти заявления не соответствуют действительности. Сейчас мы сталкиваемся с очень неприятной историей. Потому что двумя главными сторонниками вынуждения Украины выполнять "Минск" являются две администрации – Путин и нынешняя администрация США", – резюмировал эксперт.

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Видео: Дмитрий Гордон / YouTube