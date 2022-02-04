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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Посол Украины в ФРГ: Минские договоренности – это не Библия, не Священное писание. Поэтому надо быть гибкими

Мельник: Надеемся, что наши немецкие и французские партнеры, как посредники, поддержат украинскую позицию
Мельник: Надеемся, что наши немецкие и французские партнеры, как посредники, поддержат украинскую позицию
Фото: germany.mfa.gov.ua

Западные партнеры Украины должны учесть, что с момента подписания Минских соглашений Россия зацементировала свою власть на оккупированном Донбассе. Об этом посол Украины в ФРГ Андрей Мельник сказал 3 февраля в эфире телеканала "1+1".

"Берлин и Париж не имеют права не считаться с этим, когда апеллируют к Минским соглашениям, которые до сих пор считают основной дорожной картой для достижения мира в Украине", – отметил он.

По словам Мельника, в Германии не могут не видеть, что Украина сегодня находится в другой ситуации, чем на момент подписания договоренностей.

"И именно поэтому очень важно трактовать Минские соглашения в свете прошедшего времени. За эти семь лет очень много воды утекло, мы не имеем права рассматривать его как документ, который... Это не Библия, не Священное писание. Поэтому надо быть гибкими. Надеемся, что наши немецкие и французские партнеры, как посредники, поддержат украинскую позицию, нашу переговорную команду, которая на следующей неделе прибудет в Берлин. Чтобы именно таким образом добиться выполнения Россией Минских соглашений, чтобы Россия убралась с нашей территории", – отметил посол.

В Париже 26 января 2022 года прошла встреча внешнеполитических советников лидеров стран нормандского формата по урегулированию ситуации на Донбассе. Украинскую сторону на ней представлял глава Офиса президента Андрей Ермак, Россию – замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак, Германию – советник немецкого канцлера Йенс Плетнер, Францию – советник президента Эммануэль Бонн.

Переговоры в закрытом формате длились восемь часов. Ермак назвал встречу непростой. Козак по итогам встречи заявил, что разговор был "непростым, но откровенным".

Глава Офиса президента Украины рассказал, что советники в ходе встречи согласовали коммюнике и поддержали режим прекращения огня.

Франция опубликовала декларацию встречи. Советники подтвердили, что Минские договоренности являются основой работы нормандского формата, и выступили за "безоговорочное соблюдение режима прекращения огня и полное соблюдение мер по укреплению режима прекращения огня от 22 июля 2020 года вне зависимости от разногласий по другим вопросам выполнения Минских договоренностей".

Постоянный представитель Франции при ООН Николя де Ривьер сообщил 31 января, что следующая встреча советников "Нормандской четверки" состоится в Берлине 10 февраля.

Контекст:

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Переговоры об урегулировании конфликта ведутся в рамках трехсторонней контактной группы (Украина – ОБСЕ – Россия) и "Нормандской четверки" (Украина – Германия – Франция – Россия).

12 февраля 2015 года в Минске на тот момент лидеры Украины, России, Франции и Германии Петр Порошенко, Владимир Путин, Франсуа Олланд и Ангела Меркель в ходе 17-часовых переговоров согласовали два документа по урегулированию конфликта на Донбассе: декларацию по выполнению Минских соглашений и Комплекс мер по выполнению Минских соглашений. Они предусматривали прекращение военных действий на Донбассе, вывод незаконных вооруженных формирований из региона, создание условий для проведения выборов в местные органы власти и т.д. Пока Минские соглашения не выполнены.

Украина и западные страны регулярно обвиняют РФ в нарушении Минских соглашений.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов 31 января заявил, что выполнение Минских соглашений означает разрушение Украины. "Когда они были подписаны под дулом русской пушки, а немцы и французы смотрели, всем разумным людям уже было ясно, что реализовать эти документы невозможно", – подчеркнул Данилов.

Теги: Россия, Германия, Украина, Берлин, Минские соглашения, Андрей Мельник, война в Украине, война на Донбассе, Библия
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