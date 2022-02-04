Посол Украины в ФРГ: Минские договоренности – это не Библия, не Священное писание. Поэтому надо быть гибкими

Мельник: Надеемся, что наши немецкие и французские партнеры, как посредники, поддержат украинскую позицию Фото: germany.mfa.gov.ua

"Берлин и Париж не имеют права не считаться с этим, когда апеллируют к Минским соглашениям, которые до сих пор считают основной дорожной картой для достижения мира в Украине", – отметил он.

По словам Мельника, в Германии не могут не видеть, что Украина сегодня находится в другой ситуации, чем на момент подписания договоренностей.

"И именно поэтому очень важно трактовать Минские соглашения в свете прошедшего времени. За эти семь лет очень много воды утекло, мы не имеем права рассматривать его как документ, который... Это не Библия, не Священное писание. Поэтому надо быть гибкими. Надеемся, что наши немецкие и французские партнеры, как посредники, поддержат украинскую позицию, нашу переговорную команду, которая на следующей неделе прибудет в Берлин. Чтобы именно таким образом добиться выполнения Россией Минских соглашений, чтобы Россия убралась с нашей территории", – отметил посол.

В Париже 26 января 2022 года прошла встреча внешнеполитических советников лидеров стран нормандского формата по урегулированию ситуации на Донбассе. Украинскую сторону на ней представлял глава Офиса президента Андрей Ермак, Россию – замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак, Германию – советник немецкого канцлера Йенс Плетнер, Францию – советник президента Эммануэль Бонн.

Переговоры в закрытом формате длились восемь часов. Ермак назвал встречу непростой. Козак по итогам встречи заявил, что разговор был "непростым, но откровенным".

Глава Офиса президента Украины рассказал, что советники в ходе встречи согласовали коммюнике и поддержали режим прекращения огня.

Франция опубликовала декларацию встречи. Советники подтвердили, что Минские договоренности являются основой работы нормандского формата, и выступили за "безоговорочное соблюдение режима прекращения огня и полное соблюдение мер по укреплению режима прекращения огня от 22 июля 2020 года вне зависимости от разногласий по другим вопросам выполнения Минских договоренностей".

Постоянный представитель Франции при ООН Николя де Ривьер сообщил 31 января, что следующая встреча советников "Нормандской четверки" состоится в Берлине 10 февраля.