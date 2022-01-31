Стала известна дата новой встречи советников "Нормандской четверки"

"Как вы знаете, Франция и Германия активно занимаются этим вопросом [урегулированием ситуации вокруг Украины], советники по национальной безопасности встретились в нормандском формате несколько дней назад. 10 февраля будет еще один раунд в Берлине", – заявил он.

Де Ривьер добавил, что Франция будет делать все возможное, чтобы способствовать эскалации ситуации вокруг Украины.