В Госдепе ответили, будут ли США настаивать, чтобы Украина выполняла Минские соглашения

Она напомнила об обязательствах России по этим соглашениям, отвечая на вопрос ведущей программы Алеси Бацман, будут ли США настаивать, чтобы Украина выполняла Минские соглашения.

"Позиция США заключается в том, что Минские соглашения и другие форматы... То, что приведет к миру на востоке Украины, это будет принято. Но что мы видим? Не забывайте, что Россия подписала эти соглашения, Россия не выполнила ни одно из своих обязательств по этим соглашениям, Россия продолжает разжигать конфликт на Восточной Украине. Так что США поддерживают выполнение Минских соглашений как наилучшего пути для мирного и дипломатического решения конфликта, но также призываем Россию выполнить то, что она должна. Потому что она подписала эти соглашения", – сказала Калан.