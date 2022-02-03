ГОРДОН
 
 
ПОЛИТИКА ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

В Госдепе ответили, будут ли США настаивать, чтобы Украина выполняла Минские соглашения

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Андреа Калан: Россия не выполнила ни одно из своих обязательств по Минским соглашениям
Андреа Калан: Россия не выполнила ни одно из своих обязательств по Минским соглашениям
Скриншот: Дмитрий Гордон / YouTube

Россия не выполнила ни одно из своих обязательств по Минским соглашениям, заявила официальный представитель Госдепартамента США Андреа Калан 3 февраля в эфире ток-шоу "ГОРДОН" на YouTube-канале "Дмитрий Гордон".

Она напомнила об обязательствах России по этим соглашениям, отвечая на вопрос ведущей программы Алеси Бацман, будут ли США настаивать, чтобы Украина выполняла Минские соглашения. 

"Позиция США заключается в том, что Минские соглашения и другие форматы... То, что приведет к миру на востоке Украины, это будет принято. Но что мы видим? Не забывайте, что Россия подписала эти соглашения, Россия не выполнила ни одно из своих обязательств по этим соглашениям, Россия продолжает разжигать конфликт на Восточной Украине. Так что США поддерживают выполнение Минских соглашений как наилучшего пути для мирного и дипломатического решения конфликта, но также призываем Россию выполнить то, что она должна. Потому что она подписала эти соглашения", – сказала Калан. 

Контекст:

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Переговоры об урегулировании конфликта ведутся в рамках трехсторонней контактной группы (Украина – ОБСЕ – Россия) и "Нормандской четверки" (Украина – Германия – Франция – Россия).

12 февраля 2015 года в Минске на тот момент лидеры Украины, России, Франции и Германии Петр Порошенко, Владимир Путин, Франсуа Олланд и Ангела Меркель в ходе 17-часовых переговоров согласовали два документа по урегулированию конфликта на Донбассе: декларацию по выполнению Минских соглашений и Комплекс мер по выполнению Минских соглашений. Они предусматривали прекращение военных действий на Донбассе, вывод незаконных вооруженных формирований из региона, создание условий для проведения выборов в местные органы власти и т.д. Пока Минские соглашения не выполнены.

Украина и западные страны регулярно обвиняют РФ в нарушении Минских соглашений.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов 31 января заявил, что выполнение Минских соглашений означает разрушение Украины.

"Когда они были подписаны под дулом русской пушки, а немцы и французы смотрели, всем разумным людям уже было ясно, что реализовать эти документы невозможно", – подчеркнул Данилов.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Россия, США, Украина, Госдепартамент США, Минские соглашения, Алеся Бацман, ток-шоу "ГОРДОН"
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
  "Какие они аппетитные, уже хочу", "Запахло пирожками". Кулинарный блогер показала, как дома приготовить слоеные рулетики с начинкой
  "Какие они аппетитные, уже хочу", "Запахло пирожками". Кулинарный блогер показала, как дома приготовить слоеные рулетики с начинкой
Тина Кароль стала одним из членов жюри украинского нацотбора на "Евровидение 2022"
Тина Кароль стала одним из членов жюри украинского нацотбора на "Евровидение 2022"
"Смелая, раскованная". Ани Лорак снялась в новом купальнике с нижнего ракурса
"Смелая, раскованная". Ани Лорак снялась в новом купальнике с нижнего ракурса
"Естественная красота". 55-летняя Хайек опубликовала архивные снимки с хештегом "50 оттенков серого"
"Естественная красота". 55-летняя Хайек опубликовала архивные снимки с хештегом "50 оттенков серого"
"Глаза ее убивают, сносит крышу". Дорофеева станцевала перед камерой под фрагмент своей новой песни
"Глаза ее убивают, сносит крышу". Дорофеева станцевала перед камерой под фрагмент своей новой песни
"Мой идеал", "Так горячо". Экс-супруга Татума Дуан позировала в платье с открытой спиной
"Мой идеал", "Так горячо". Экс-супруга Татума Дуан позировала в платье с открытой спиной
"Уже не всякое фото в купальнике заходит на ура". Чехова пожаловалась на количество лайков в Instagram
"Уже не всякое фото в купальнике заходит на ура". Чехова пожаловалась на количество лайков в Instagram
  Ризатдинова: Российские гимнастки, если допускают ошибку, стоят на пьедестале. Им это почему-то сходит с рук. Хотя это нонсенс
  Ризатдинова: Российские гимнастки, если допускают ошибку, стоят на пьедестале. Им это почему-то сходит с рук. Хотя это нонсенс
"Ава, ты в порядке?" 22-летняя дочь Уизерспун снялась с размазанным макияжем
"Ава, ты в порядке?" 22-летняя дочь Уизерспун снялась с размазанным макияжем
"Ого, какая красотка", "Видно душу". Grosu показала, как выглядит в розовом корсете
"Ого, какая красотка", "Видно душу". Grosu показала, как выглядит в розовом корсете
Темнокожая трансгендерная модель впервые стала лицом Victoria’s Secret
Темнокожая трансгендерная модель впервые стала лицом Victoria’s Secret
Альмодовар: В детстве я был окружен женщинами. Они всему меня научили. Делились историями о том, кто забеременел, у кого мог быть инцест
Альмодовар: В детстве я был окружен женщинами. Они всему меня научили. Делились историями о том, кто забеременел, у кого мог быть инцест
Актеры Шайа Лабаф и Миа Гот ждут первенца – СМИ
Актеры Шайа Лабаф и Миа Гот ждут первенца – СМИ
"За пять лет мы многое успели". Осадчая в годовщину свадьбы показала целующегося Горбунова
"За пять лет мы многое успели". Осадчая в годовщину свадьбы показала целующегося Горбунова
"Не спешите радоваться. Вы все – сосиски!" Ефросинина рассказала про диалог с семилетним сыном "о бытие"
"Не спешите радоваться. Вы все – сосиски!" Ефросинина рассказала про диалог с семилетним сыном "о бытие"
  Борисова о Волочковой: Она же пьяненькая абсолютно везде и всегда. Я уже отчаялась ее спасать. Но суд я выиграла
  Борисова о Волочковой: Она же пьяненькая абсолютно везде и всегда. Я уже отчаялась ее спасать. Но суд я выиграла
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
43-летняя Ани Лорак снялась в одном бюстгальтере (152673)
2
"Шкатулочка у него уже слишком большая". Актриса студии "Квартал 95" Сопонару показала, как стал выглядеть Юрий Ткач (87929)
3
"Пошла жара", "Совсем шизанулась". Волочкова после расставания с разыскиваемым за терроризм Кузнецовым снялась в прозрачном белье (46548)
4
"Тупо секс", "Что скажет муж?" Жена продюсера студии "Квартал 95" Саливанчук на фото с коллегой показала голую грудь (37468)
5
"Выглядит на 30". 46-летняя Лонгория удивила сеть снимком в трусах (35166)
6
"Волочкову за это клеймят позором". 43-летняя Ани Лорак в бикини показала, как поймала волну (30662)
7
"Чистосердечное признание". Актриса студии "Квартал 95" Сопонару крупным планом показала зону бикини (30603)
8
Шнуров заявил, что отцом сына Собчак является российский политик Капков. Виторган отреагировал. Видео (27234)
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2022. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS