На Донбассе не было обстрелов два дня подряд – штаб ООС

С начала текущих суток по состоянию на 7.00 нарушений режима прекращения огня также не зафиксировано.

"Военнослужащие Объединенных сил контролируют ситуацию и продолжают выполнять задачи по отражению и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации", – говорится в сообщении.

За день до того, 3 февраля, в зоне ООС также сохранялся режим тишины. 2 февраля штаб сообщал о четырех нарушениях перемирия боевиками.