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ВОЙНА В УКРАИНЕ

На Донбассе сохраняется режим тишины – штаб ООС

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Потерь среди украинских военных на Донбассе за прошедшие сутки нет
Потерь среди украинских военных на Донбассе за прошедшие сутки нет
Фото: depositphotos.com

За минувшие сутки и с начала текущих суток боевики на Донбассе не нарушали режим тишины. Об этом сообщили в утренней сводке 4 февраля на странице штаба операции Объединенных сил в Facebook.

"За прошедшие сутки, 3 февраля, и по состоянию на 7.00 текущих суток со стороны российско-оккупационных войск нарушений режима прекращения огня не зафиксировано", – говорится в сообщении. 

В пресс-центре штаба подчеркнули, что военнослужащие Объединенных сил контролируют ситуацию и продолжают выполнять задачи по отражению и сдерживанию вооруженной агрессии РФ.

https://www.facebook.com/pressjfo.news/posts/305852938236690

Накануне, 2 февраля, штаб сообщал о четырех нарушениях перемирия боевиками

Контекст:

В 2014 году, сразу после оккупации Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой.

Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

В июле 2020 года Офис президента Украины сообщил, что трехсторонняя контактная группа в ходе видеоконференции согласовала режим полного и всеобъемлющего режима прекращения огня на Донбассе. 27 июля он вступил в силу. Украинская сторона регулярно заявляет о случаях его нарушения боевиками.

С начала 2021-го в боях на Донбассе погибло 65 украинских военнослужащих, 263 были ранены, проинформировали в Генштабе ВСУ 23 декабря.

22 декабря 2021 года, перед новогодними и рождественскими праздниками, трехсторонняя контактная группа по урегулированию конфликта на Донбассе договорилась вернуться к соблюдению режима прекращения огня. Боевики нарушили эти договоренности в первые же сутки.

3 февраля 2022 года министр обороны Алексей Резников сообщил, что интенсивность провокаций со стороны оккупантов на Донбассе уменьшается: за 21 день не погиб ни один украинский воин.

Теги: Донбасс, боевики, война в Украине, война на Донбассе, режим тишины, ООС
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