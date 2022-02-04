На Донбассе сохраняется режим тишины – штаб ООС

Потерь среди украинских военных на Донбассе за прошедшие сутки нет Фото: depositphotos.com

"За прошедшие сутки, 3 февраля, и по состоянию на 7.00 текущих суток со стороны российско-оккупационных войск нарушений режима прекращения огня не зафиксировано", – говорится в сообщении.

В пресс-центре штаба подчеркнули, что военнослужащие Объединенных сил контролируют ситуацию и продолжают выполнять задачи по отражению и сдерживанию вооруженной агрессии РФ.

Накануне, 2 февраля, штаб сообщал о четырех нарушениях перемирия боевиками.