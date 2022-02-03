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Ток-Шоу ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

"Ситуация очень серьезная". Квасьневский рассказал о стратегической цели Путина относительно Украины

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Без Украины Путин не сможет воплотить в жизнь свой план по воссозданию российской империи, убежден Александр Квасьневский
Без Украины Путин не сможет воплотить в жизнь свой план по воссозданию российской империи, убежден Александр Квасьневский
Фото: Aleksander Kwaśniewski / Facebook

Президент России Владимир Путин мечтает вновь создать Российскую империю, для этого он будет предпринимать попытки вернуть Украину в сферу влияния РФ. Об этом 3 февраля в эфире общественно-политического ток-шоу "ГОРДОН" на YouTube-канале "Дмитрий Гордон" сказал президент Польши (1995–2005) Александр Квасьневский.

"Сегодня ситуация очень серьезная. Здесь нет места для шуток. Я встречался с Путиным, еще тем, первым, который был совсем другим, нежели сегодняшний. Потому что сегодняшний Путин – это уже третий или четвертый, пятый. Это другой человек. Я встречался с ним до 2005 года, и он не скрывал, что его главная цель – это снова создать единую Россию. Не в смысле СССР, потому что его не интересует коммунистическая идеология. Но как великая Россия, как империя – это для него очень важно. И это возможно только с Украиной", — отметил Квасьневский.

Он добавил, что стратегическая цель его жизни – чтобы Украина наконец-то была или в зоне влияния РФ, или в каком-то союзе с Россией.

"Путин будет делать все для этого. По-моему, он не пойдет на войну, потому что цена этой войны очень высока. У него есть окружение силовиков, они хотят использовать эту возможность. Но я все же думаю, что Путин не пойдет на это. Но альтернатива этому тоже очень серьезная, потому что она означает постоянную дестабилизацию Украины. Путин будет влиять, чтобы экономика Украины не развивалась. Чтобы политическое положение Украины было дестабилизировано. И чтобы вокруг Украины все время шел тяжелый разговор: будет война или нет. Это означает недостаток инвестиций, различных отношений с миром", – сказал экс-президент Польши.

Квасьневский также подчеркнул, что украинцы знают о необходимости бороться за свою независимость. И что все, чего они достигли за последние 30 лет, – это большая ценность, за которую нужно бороться.

ВИДЕО
Видео: Дмитрий Гордон / YouTube
Контекст:

Весной 2021 года Россия наращивала войска вблизи границы с Украиной и в оккупированном Крыму. В конце октября американские СМИ начали сообщать, что Россия вновь стягивает войска к границе с Украиной. По данным Минобороны Украины на 28 января, вблизи украинской границы находилось около 112 тыс. военных РФ, с морской и авиационной компонентой – около 130 тыс.

Страны Запада и НАТО неоднократно призывали Россию к деэскалации.

В Белом доме заявили 18 января, что Россия может в любой момент начать вторжение в Украину. В частности, в США обеспокоены перемещением российских войск на учения в Беларусь. США, как сообщила заместитель госсекретаря США Венди Шерман, видят все признаки того, что Путин намерен применить военную силу против Украины "сейчас или, возможно, в середине февраля". Однако неизвестно, принял ли он окончательное решение, отметила она.

24 января после заседания СНБО, на котором рассматривали, в частности, вопросы нацбезопасности, Зеленский сказал, что "все спокойно, причин для паники нет". Секретарь СНБО Алексей Данилов в тот же день заявил, что полномасштабное вторжение России сейчас невозможно.

Теги: Россия, Владимир Путин, Александр Квасьневский, война в Украине, ток-шоу "ГОРДОН"
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