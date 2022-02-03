"Ситуация очень серьезная". Квасьневский рассказал о стратегической цели Путина относительно Украины

"Сегодня ситуация очень серьезная. Здесь нет места для шуток. Я встречался с Путиным, еще тем, первым, который был совсем другим, нежели сегодняшний. Потому что сегодняшний Путин – это уже третий или четвертый, пятый. Это другой человек. Я встречался с ним до 2005 года, и он не скрывал, что его главная цель – это снова создать единую Россию. Не в смысле СССР, потому что его не интересует коммунистическая идеология. Но как великая Россия, как империя – это для него очень важно. И это возможно только с Украиной", — отметил Квасьневский.

Он добавил, что стратегическая цель его жизни – чтобы Украина наконец-то была или в зоне влияния РФ, или в каком-то союзе с Россией.

"Путин будет делать все для этого. По-моему, он не пойдет на войну, потому что цена этой войны очень высока. У него есть окружение силовиков, они хотят использовать эту возможность. Но я все же думаю, что Путин не пойдет на это. Но альтернатива этому тоже очень серьезная, потому что она означает постоянную дестабилизацию Украины. Путин будет влиять, чтобы экономика Украины не развивалась. Чтобы политическое положение Украины было дестабилизировано. И чтобы вокруг Украины все время шел тяжелый разговор: будет война или нет. Это означает недостаток инвестиций, различных отношений с миром", – сказал экс-президент Польши.

Квасьневский также подчеркнул, что украинцы знают о необходимости бороться за свою независимость. И что все, чего они достигли за последние 30 лет, – это большая ценность, за которую нужно бороться.

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