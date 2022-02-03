Резников считает, что режим тишины на Донбассе работает: За 21 день не погибло ни одного украинского воина

"Интенсивность провокаций со стороны российских подразделений в последнее время уже невысока, и она снижается, – сказал Резников. – По состоянию на сегодняшний день мы фиксируем значительное уменьшение боевых потерь. У нас уже за 21 день не погибло ни одного нашего воина... Надеюсь, что эта тенденция сохранится. Это не идеальный [вариант], но это уже режим прекращения огня, который начинает работать".

В то же время глава Минобороны подчеркнул, что украинская разведка наблюдает, как Россия продолжает поставки боевикам оружия и горюче-смазочных материалов.

По словам Резникова, в ОРДЛО сейчас проходит ротация.

Кроме того, разведка отмечает беспокойство, а также плохое психическое состояние среди боевиков из-за дезинформации со стороны российских СМИ о якобы будущем наступлении Украины, рассказал министр обороны. Резников опроверг эти сообщения, отметив, что Украина не планирует наступления ни на временно оккупированные территории Донецкой и Луганской областей, ни на аннексированный РФ Крым.