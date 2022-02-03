Резников считает, что режим тишины на Донбассе работает: За 21 день не погибло ни одного украинского воина

"Интенсивность провокаций со стороны российских подразделений в последнее время уже невысока, и она снижается, – сказал Резников. – По состоянию на сегодняшний день мы фиксируем значительное уменьшение боевых потерь. У нас уже за 21 день не погибло ни одного нашего воина... Надеюсь, что эта тенденция сохранится. Это не идеальный [вариант], но это уже режим прекращения огня, который начинает работать".
В то же время глава Минобороны подчеркнул, что украинская разведка наблюдает, как Россия продолжает поставки боевикам оружия и горюче-смазочных материалов.
По словам Резникова, в ОРДЛО сейчас проходит ротация.
Кроме того, разведка отмечает беспокойство, а также плохое психическое состояние среди боевиков из-за дезинформации со стороны российских СМИ о якобы будущем наступлении Украины, рассказал министр обороны. Резников опроверг эти сообщения, отметив, что Украина не планирует наступления ни на временно оккупированные территории Донецкой и Луганской областей, ни на аннексированный РФ Крым.
В 2014 году, сразу после оккупации Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой.
Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.
В июле 2020 года Офис президента Украины сообщил, что трехсторонняя контактная группа в ходе видеоконференции согласовала режим полного и всеобъемлющего режима прекращения огня на Донбассе. 27 июля он вступил в силу. Украинская сторона регулярно заявляет о случаях его нарушения боевиками.
С начала 2021-го в боях на Донбассе погибло 65 украинских военнослужащих, 263 было ранено, проинформировали в Генштабе ВСУ 23 декабря.
22 декабря 2021 года, перед новогодними и рождественскими праздниками, трехсторонняя контактная группа по урегулированию конфликта на Донбассе договорилась вернуться к соблюдению режима прекращения огня. Боевики нарушили эти договоренности в первые же сутки.