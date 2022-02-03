"Хочу успокоить в Москве всех". Резников заявил, что Украина не планирует наступления "ни на Донбасс, ни на Крым"

Об этом 3 февраля на брифинге, который транслировался в YouTube "Військового телебачення України", заявил министр обороны Алексей Резников.

Журналисты попросили Резникова прокомментировать дезинформацию, распространяемую российскими СМИ, о якобы планах Украины начать наступление на Донбассе.

"Украина не планирует никакого наступления ни на Донбасс, ни на Крым. Мы говорим только о политико-дипломатических площадках разрешения этого вооруженного международного конфликта с Российской Федерацией. Я хочу успокоить в Москве всех: наступать или завоевывать сегодня никто не планирует, потому что это в первую очередь – жизнь людей, жизнь украинцев. Мы не будем подвергать их таким рискам", – сказал глава Минобороны.

Контекст:

Сообщения о якобы планах Украины начать наступление на Донбассе в РФ звучали неоднократно. При этом сама Россия с октября прошлого года начала наращивать численность своих войск вблизи границ Украины, а западные СМИ писали о возможном ее вторжении в Украину.

Резников сообщил 3 февраля, что у границ Украины сейчас расположены 115 тыс. российских войск наземного компонента. Они расположены в Беларуси, РФ, а также на временно оккупированных территориях в Крыму и ОРДЛО.

В Кремле называли сообщения о подготовке вторжения "вбросами", заявив, что "Россия не собирается ни на кого нападать и не вынашивает никаких агрессивных планов", и обвинили Киев в подготовке к агрессии "против "ЛНР" и "ДНР". В МИД Украины опровергли дезинформацию РФ о якобы подготовке к военному нападению на Донбассе.

В Белом доме заявляли 18 января, что Россия может в любой момент начать вторжение в Украину. В частности, в США обеспокоены перемещением российских войск на учения в Беларусь.

США, как сообщила заместитель госсекретаря Венди Шерман, видят все признаки того, что президент РФ Владимир Путин намерен применить военную силу против Украины "сейчас или, возможно, в середине февраля". Однако неизвестно, принял ли он окончательное решение, отметила она.

Президент Украины Владимир Зеленский 28 января отметил, что ситуация на границе не более напряженная, чем в начале 2021 года, а заявления западных лидеров о скорой войне вредят украинской экономике.

После этого в Белом доме сказали, что больше не будут называть вероятное вторжение России в Украину "неизбежным".

По словам Резникова, вероятность значительной эскалации со стороны РФ – низкая.