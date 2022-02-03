“Вторжение может быть не только физическим“. Представитель Госдепа рассказала о возможных планах РФ относительно Украины

Она заверила, что Вашингтон всецело поддерживает территориальную целостность Украины.

"Как сказала Джен Псаки [пресс-секретарь Белого дома], мы видим угрозу со стороны России. Мы рассматриваем все сценарии, которые могут быть. Как США четко сказали, в случае вторжения в Украину будут очень серьезные последствия. Но мы смотрим на разные сценарии, вторжение может быть не только физическим. Это может быть любой подрыв украинской государственности. Мы смотрим на эту угрозу и готовы отреагировать", – сказала представитель Госдепа.

Контекст:

Весной 2021 года Россия наращивала войска вблизи границы с Украиной и в оккупированном Крыму. В конце октября американские СМИ начали сообщать, что Россия вновь стягивает войска к границе с Украиной. По данным Минобороны Украины на 28 января, вблизи украинской границы находилось около 112 тыс. военных РФ, с морской и авиационной компонентой – около 130 тыс.

Страны Запада и НАТО неоднократно призывали Россию к деэскалации.

В Белом доме заявили 18 января, что Россия может в любой момент начать вторжение в Украину. В частности, в США обеспокоены перемещением российских войск на учения в Беларусь. США, как сообщила заместитель госсекретаря США Венди Шерман, видят все признаки того, что Путин намерен применить военную силу против Украины "сейчас или, возможно, в середине февраля". Однако неизвестно, принял ли он окончательное решение, отметила она.

24 января после заседания СНБО, на котором рассматривали, в частности, вопросы нацбезопасности, Зеленский сказал, что "все спокойно, причин для паники нет". Секретарь СНБО Алексей Данилов в тот же день заявил, что полномасштабное вторжение России сейчас невозможно.