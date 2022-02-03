"Мы не просто ждем, а действуем". Представитель Госдепа рассказала, чего США сейчас ждут от России

"Давайте посмотрим на общую картину. Чего мы ждем от России? Во-первых, мы ждем деэскалации и отвода российских войск от границы с Украиной. Также ждем ответа Путина на наши письменные предложения. Но мы не просто ждем, мы и действуем. Мы предоставляем оборонительную помощь Украине и направляем около 3 тыс. американских военнослужащих в Польшу, Германию, Румынию, чтобы укрепить восточный фланг НАТО", – сказала Калан.

Она отметила, что США также ведут тесный диалог с партнерами в НАТО и ОБСЕ.

"Мы призываем Россию встать на путь дипломатии и деэскалировать ситуацию", – добавила она.