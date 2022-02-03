"Мы не просто ждем, а действуем". Представитель Госдепа рассказала, чего США сейчас ждут от России

"Давайте посмотрим на общую картину. Чего мы ждем от России? Во-первых, мы ждем деэскалации и отвода российских войск от границы с Украиной. Также ждем ответа Путина на наши письменные предложения. Но мы не просто ждем, мы и действуем. Мы предоставляем оборонительную помощь Украине и направляем около 3 тыс. американских военнослужащих в Польшу, Германию, Румынию, чтобы укрепить восточный фланг НАТО", – сказала Калан.
Она отметила, что США также ведут тесный диалог с партнерами в НАТО и ОБСЕ.
"Мы призываем Россию встать на путь дипломатии и деэскалировать ситуацию", – добавила она.
Весной 2021 года Россия наращивала войска вблизи границы с Украиной и в оккупированном Крыму. В конце октября американские СМИ начали сообщать, что Россия вновь стягивает войска к границе с Украиной. По данным Минобороны Украины на 28 января, вблизи украинской границы находилось около 112 тыс. военных РФ, с морской и авиационной компонентой – около 130 тыс.
Страны Запада и НАТО неоднократно призывали Россию к деэскалации.
В Белом доме заявили 18 января, что Россия может в любой момент начать вторжение в Украину. В частности, в США обеспокоены перемещением российских войск на учения в Беларусь. США, как сообщила заместитель госсекретаря США Венди Шерман, видят все признаки того, что Путин намерен применить военную силу против Украины "сейчас или, возможно, в середине февраля". Однако неизвестно, принял ли он окончательное решение, отметила она.
24 января после заседания СНБО, на котором рассматривали, в частности, вопросы нацбезопасности, Зеленский сказал, что "все спокойно, причин для паники нет". Секретарь СНБО Алексей Данилов в тот же день заявил, что полномасштабное вторжение России сейчас невозможно.