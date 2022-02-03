Квасьневский, Илларионов, Ярош, Белковский, Джемилев, Кох и другие. 3 февраля в эфир выйдет новый выпуск ток-шоу "ГОРДОН"

Авторами и ведущими шоу являются украинские журналисты Дмитрий Гордон и Алеся Бацман.

"Уже сегодня в 20.00 по Киеву в эфир выйдет новый выпуск ток-шоу "ГОРДОН" – первого и самого свободного общественно-политического ток-шоу в мировом YouTube-пространстве, территории правды и свободы. У нас вы узнаете то, что вам не расскажут по телевизору", – написал Гордон в Facebook.

Журналист уточнил, что на эфир приглашены:

ВИДЕО

Контекст:

Премьера ток-шоу "ГОРДОН" состоялась 27 января. Первый выпуск был посвящен угрозе нового широкомасштабного вторжения России в Украину. Меньше чем за трое суток видео набрало больше 2,5 млн просмотров и вошло в топ самых популярных видео в украинском и российском сегменте YouTube.

Гордон – один из самых известных интервьюеров в Украине. За свою профессиональную карьеру записал более 1000 интервью. Ранее журналист выпускал газету "Бульвар Гордона", до декабря 2019 года был ее главным редактором, но затем передал ее издательство ООО "Мега-пресс групп". Журналист сказал, что эра печатных изданий заканчивается и он хочет сконцентрироваться на развитии интернет-издания "ГОРДОН" и собственных YouTube-проектов.

Бацман была редактором телепроектов журналиста и телеведущего Савика Шустера, а также внештатным корреспондентом еженедельника "Бульвар Гордона" и газеты "Зеркало недели". В конце 2013 года запустила и возглавила как главный редактор интернет-издание "ГОРДОН".