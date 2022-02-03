Квасьневский, Илларионов, Ярош, Белковский, Джемилев, Кох и другие. 3 февраля в эфир выйдет новый выпуск ток-шоу "ГОРДОН"

Авторами и ведущими шоу являются украинские журналисты Дмитрий Гордон и Алеся Бацман.
"Уже сегодня в 20.00 по Киеву в эфир выйдет новый выпуск ток-шоу "ГОРДОН" – первого и самого свободного общественно-политического ток-шоу в мировом YouTube-пространстве, территории правды и свободы. У нас вы узнаете то, что вам не расскажут по телевизору", – написал Гордон в Facebook.
Журналист уточнил, что на эфир приглашены:
- Александр КВАСЬНЕВСКИЙ, президент Польши (1995–2005);
- Андреа КАЛАН, официальный представитель Госдепартамента США;
- Андрей ИЛЛАРИОНОВ, эксперт Украинского института будущего, советник президента России Путина по экономике (2000–2005);
- Дмитрий ЯРОШ, командующий "Украинской добровольческой армией", советник главнокомандующего Вооруженными силами Украины, лидер "Правого сектора" (2013–2015);
- Альфред КОХ, вице-премьер РФ (март – август 1997), председатель Комитета Госимущества РФ (1996–1997);
- Мустафа ДЖЕМИЛЕВ, диссидент, народный депутат Украины, председатель Меджлиса крымскотатарского народа (1991–2013);
- Марк ГИНЗБУРГ, украинско-американский бизнесмен, девелопер;
- Александр ПЕТРУЛЕВИЧ, глава управлений Службы безопасности Украины в Донецкой и Луганской областях (2005–2006, 2014), генерал-майор;
- Алексей ГОНЧАРЕНКО, народный депутат Украины;
- Дэниел ФРИД, помощник госсекретаря США по делам Европы и Азии (2005–2009), координатор санкционной политики Государственного департамента США (2013–2017), ведущий эксперт Atlantic Council;
- Олег ТЯГНИБОК, лидер партии "Свобода";
- Давид САКВАРЕЛИДЗЕ, заместитель генерального прокурора Украины (2015–2016);
- Арсен АВАКОВ, министр внутренних дел Украины (2014–2021);
- Станислав БЕЛКОВСКИЙ, российский политолог;
- Севгиль МУСАЕВА, главный редактор "Украинской правды";
- Ольга ГОЛУБОВСКАЯ, врач-инфекционист, доктор медицинских наук, профессор.
ВИДЕО
Видео: Дмитрий Гордон / YouTube
Контекст:
Премьера ток-шоу "ГОРДОН" состоялась 27 января. Первый выпуск был посвящен угрозе нового широкомасштабного вторжения России в Украину. Меньше чем за трое суток видео набрало больше 2,5 млн просмотров и вошло в топ самых популярных видео в украинском и российском сегменте YouTube.
Гордон – один из самых известных интервьюеров в Украине. За свою профессиональную карьеру записал более 1000 интервью. Ранее журналист выпускал газету "Бульвар Гордона", до декабря 2019 года был ее главным редактором, но затем передал ее издательство ООО "Мега-пресс групп". Журналист сказал, что эра печатных изданий заканчивается и он хочет сконцентрироваться на развитии интернет-издания "ГОРДОН" и собственных YouTube-проектов.
Бацман была редактором телепроектов журналиста и телеведущего Савика Шустера, а также внештатным корреспондентом еженедельника "Бульвар Гордона" и газеты "Зеркало недели". В конце 2013 года запустила и возглавила как главный редактор интернет-издание "ГОРДОН".