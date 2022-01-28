Каспаров – о санкциях Запада: Со времен аннексии Крыма число российских олигархов в Forbes выросло

Он ответил на вопрос ведущей ток-шоу Алеси Бацман о том, выгодна ли война с Украиной олигархам из окружения Путина.
"Наверняка невыгодна, потому что большие деньги вообще войну не любят. Кроме того, не будем забывать, где эти деньги находятся. Эти деньги находятся не в России, не в Китае, не в Венесуэле. Они находятся в свободном мире. И впервые американская администрация, и англичане тоже заговорили о настоящих санкциях. То, что происходило до сегодняшнего дня, назвать санкциями нельзя. Это была просто уплата долга общественному мнению", – сказал политик.
По мнению Каспарова, список самых богатых людей по версии журнала Forbes хорошо демонстрирует, насколько сильно западные санкции ударили по путинским олигархам.
"Со времен аннексии Крыма Германия увеличила, по-моему, вдвое объем закупок российского газа. Количество олигархов в списке Forbes выросло. И это прямой индикатор того, что санкции их не затронули. Вот сейчас у них впервые, так же как и у Путина, будет дилемма – что с ними случится, если начнутся боевые действия? Мне кажется, это вполне может привести к изменениям баланса сил в России. Да, какие-то люди вокруг Путина, как и всегда вокруг диктатора, готовы идти до конца. Но не все на это готовы. И в этом плане то, что сейчас происходит, может стать серьезным испытанием на прочность путинской системы", – резюмировал оппозиционер.
В отношении России были введены экономические санкции Соединенными Штатами, Евросоюзом и некоторыми другими странами весной 2014 года после того, как Россия аннексировала украинской полуостров Крым и начала военную агрессию на востоке Украины. Санкционные пакеты несколько раз расширялись и ужесточались. Последний раз их продлили в марте прошлого года.
Весной 2021 года Россия наращивала войска вблизи границы с Украиной и в оккупированном Крыму. В конце октября американские СМИ начали сообщать, что Россия вновь стягивает войска к границе с Украиной. Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов сообщал 22 декабря, что в зоне 200 км от границы страны находится 122 тыс. российских военных.
17 декабря на фоне наращивания российских войск вблизи границ Украины МИД РФ распространил переданные Вашингтону российские проекты договора с США и соглашения с НАТО о так называемых гарантиях безопасности. В частности, в них говорится, что США должны взять на себя обязательство исключить дальнейшее расширение НАТО "в восточном направлении" и отказаться от приема в Альянс государств, ранее входивших в СССР.
В Белом доме заявили 18 января, что Россия может в любой момент начать вторжение в Украину. В частности, в США обеспокоены перемещением российских войск на учения в Беларусь.
В связи с этой эскалацией США и страны ЕС последнее время говорят о возможных новых санкциях против России. Президент Украины Владимир Зеленский призывал США ввести санкции против РФ до начала полномасштабного вторжения, а не после. Однако госсекретарь США Энтони Блинкен считает, что цель санкций состоит в сдерживании российской агрессии, а если их ввести сейчас, то это сдерживание прекратится.
Глава Минобороны Украины Алексей Резников заявил 24 января, что Россия не создала ни одной ударной группировки, что свидетельствовало бы о подготовке ее вторжения в Украину. По мнению Данилова, полномасштабное вторжение России в Украину на сегодня невозможно.
27 января Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба провел телефонный разговор с высоким представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Боррелем. Собеседники обсудили подготовку санкций против РФ для сдерживания России от воплощения агрессивных планов в отношении Украины и Европы.