Каспаров – о санкциях Запада: Со времен аннексии Крыма число российских олигархов в Forbes выросло

Не все олигархи в окружении Путина готовы к полномасштабной войне с Украиной, поскольку их капиталы могут пострадать от западных санкций, считает Гарри Каспаров Фото: EPA

Он ответил на вопрос ведущей ток-шоу Алеси Бацман о том, выгодна ли война с Украиной олигархам из окружения Путина.

"Наверняка невыгодна, потому что большие деньги вообще войну не любят. Кроме того, не будем забывать, где эти деньги находятся. Эти деньги находятся не в России, не в Китае, не в Венесуэле. Они находятся в свободном мире. И впервые американская администрация, и англичане тоже заговорили о настоящих санкциях. То, что происходило до сегодняшнего дня, назвать санкциями нельзя. Это была просто уплата долга общественному мнению", – сказал политик.

По мнению Каспарова, список самых богатых людей по версии журнала Forbes хорошо демонстрирует, насколько сильно западные санкции ударили по путинским олигархам.

"Со времен аннексии Крыма Германия увеличила, по-моему, вдвое объем закупок российского газа. Количество олигархов в списке Forbes выросло. И это прямой индикатор того, что санкции их не затронули. Вот сейчас у них впервые, так же как и у Путина, будет дилемма – что с ними случится, если начнутся боевые действия? Мне кажется, это вполне может привести к изменениям баланса сил в России. Да, какие-то люди вокруг Путина, как и всегда вокруг диктатора, готовы идти до конца. Но не все на это готовы. И в этом плане то, что сейчас происходит, может стать серьезным испытанием на прочность путинской системы", – резюмировал оппозиционер.

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