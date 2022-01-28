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Каспаров – о санкциях Запада: Со времен аннексии Крыма число российских олигархов в Forbes выросло

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Не все олигархи в окружении Путина готовы к полномасштабной войне с Украиной, поскольку их капиталы могут пострадать от западных санкций, считает Гарри Каспаров
Не все олигархи в окружении Путина готовы к полномасштабной войне с Украиной, поскольку их капиталы могут пострадать от западных санкций, считает Гарри Каспаров
Фото: EPA

Впервые с 2014 года западные санкции стали представлять угрозу для олигархов из окружения президента России Владимира Путина. Об этом 27 января на премьере общественно-политического ток-шоу "ГОРДОН" на YouTube-канале "Дмитрий Гордон" сказал 13-й чемпион мира по шахматам, российский оппозиционер Гарри Каспаров.

Он ответил на вопрос ведущей ток-шоу Алеси Бацман о том, выгодна ли война с Украиной олигархам из окружения Путина.

"Наверняка невыгодна, потому что большие деньги вообще войну не любят. Кроме того, не будем забывать, где эти деньги находятся. Эти деньги находятся не в России, не в Китае, не в Венесуэле. Они находятся в свободном мире. И впервые американская администрация, и англичане тоже заговорили о настоящих санкциях. То, что происходило до сегодняшнего дня, назвать санкциями нельзя. Это была просто уплата долга общественному мнению", – сказал политик.

По мнению Каспарова, список самых богатых людей по версии журнала Forbes хорошо демонстрирует, насколько сильно западные санкции ударили по путинским олигархам.

"Со времен аннексии Крыма Германия увеличила, по-моему, вдвое объем закупок российского газа. Количество олигархов в списке Forbes выросло. И это прямой индикатор того, что санкции их не затронули. Вот сейчас у них впервые, так же как и у Путина, будет дилемма – что с ними случится, если начнутся боевые действия? Мне кажется, это вполне может привести к изменениям баланса сил в России. Да, какие-то люди вокруг Путина, как и всегда вокруг диктатора, готовы идти до конца. Но не все на это готовы. И в этом плане то, что сейчас происходит, может стать серьезным испытанием на прочность путинской системы", – резюмировал оппозиционер.

ВИДЕО
Видео: Дмитрий Гордон / YouTube
Контекст:

В отношении России были введены экономические санкции Соединенными Штатами, Евросоюзом и некоторыми другими странами весной 2014 года после того, как Россия аннексировала украинской полуостров Крым и начала военную агрессию на востоке Украины. Санкционные пакеты несколько раз расширялись и ужесточались. Последний раз их продлили в марте прошлого года.

Весной 2021 года Россия наращивала войска вблизи границы с Украиной и в оккупированном Крыму. В конце октября американские СМИ начали сообщать, что Россия вновь стягивает войска к границе с Украиной. Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов сообщал 22 декабря, что в зоне 200 км от границы страны находится 122 тыс. российских военных.

17 декабря на фоне наращивания российских войск вблизи границ Украины МИД РФ распространил переданные Вашингтону российские проекты договора с США и соглашения с НАТО о так называемых гарантиях безопасности. В частности, в них говорится, что США должны взять на себя обязательство исключить дальнейшее расширение НАТО "в восточном направлении" и отказаться от приема в Альянс государств, ранее входивших в СССР.

В Белом доме заявили 18 января, что Россия может в любой момент начать вторжение в Украину. В частности, в США обеспокоены перемещением российских войск на учения в Беларусь.

В связи с этой эскалацией США и страны ЕС последнее время говорят о возможных новых санкциях против России. Президент Украины Владимир Зеленский призывал США ввести санкции против РФ до начала полномасштабного вторжения, а не после. Однако госсекретарь США Энтони Блинкен считает, что цель санкций состоит в сдерживании российской агрессии, а если их ввести сейчас, то это сдерживание прекратится.

Глава Минобороны Украины Алексей Резников заявил 24 января, что Россия не создала ни одной ударной группировки, что свидетельствовало бы о подготовке ее вторжения в Украину. По мнению Данилова, полномасштабное вторжение России в Украину на сегодня невозможно.

27 января Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба провел телефонный разговор с высоким представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Боррелем. Собеседники обсудили подготовку санкций против РФ для сдерживания России от воплощения агрессивных планов в отношении Украины и Европы.

Теги: Россия, Владимир Путин, Гарри Каспаров, олигархи, война в Украине, ток-шоу "ГОРДОН"
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