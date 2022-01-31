Ток-шоу "ГОРДОН" набрало больше 2 млн просмотров и вошло в топ самых популярных видео YouTube

Эфир ток-шоу транслировался одновременно на двух YouTube-каналах – "Дмитрий Гордон" и "В гостях у Гордона". На данный момент у видео на первом канале почти 950 тыс. просмотров, на втором – около 1,17 млн.

Создатели и ведущие ток-шоу – журналисты Дмитрий Гордон и Алеся Бацман – на своих страницах в Facebook поблагодарили зрителей за интерес к новому проекту и пообещали в ближайший четверг, 3 февраля, "удивить новыми гостями и острыми темами обсуждений".

"Мы с Алесей и гостями ток-шоу будем продолжать информировать украинцев и зрителей со всего мира о ситуации в нашей стране, потому что голос Украины важен и должен быть услышан!" – написал Гордон.

"Два миллиона просмотров на двух YouTube-каналах "Дмитрий Гордон" и "В гостях у Гордона" за неполные трое суток! Второе место в трендах в YouTube Украины сейчас и было девятое место в трендах в ютубе России. И это чистая органика, без копейки рекламы. Конечно, это победа! Спасибо, друзья! В четверг в 20.00 ждите", – написала Бацман.

Премьера ток-шоу "ГОРДОН" состоялась 27 января. Первый эфир был посвящен возможному новому широкомасштабному военному нападению России на Украину. Гостями ток-шоу стали:

Курт Волкер , специальный представитель Госдепартамента США по Украине в 2017–2019 годах;

, специальный представитель Госдепартамента США по Украине в 2017–2019 годах; Виктор Шендерович , российский писатель, публицист и оппозиционер, покинувший Россию из-за угрозы уголовного преследования;

, российский писатель, публицист и оппозиционер, покинувший Россию из-за угрозы уголовного преследования; Игорь Смешко , начальник Главного управления разведки Минобороны Украины (1997–2000), глава СБУ (2003–2005);

, начальник Главного управления разведки Минобороны Украины (1997–2000), глава СБУ (2003–2005); Гарри Каспаров , 13-й чемпион мира по шахматам, российский оппозиционер;

, 13-й чемпион мира по шахматам, российский оппозиционер; Арсен Аваков , министр внутренних дел Украины (2014–2021);

, министр внутренних дел Украины (2014–2021); Сергей Пугачев , российский бизнесмен, живущий во Франции, бывший член Совета Федерации РФ и бывший близкий друг президента России Владимира Путина;

, российский бизнесмен, живущий во Франции, бывший член Совета Федерации РФ и бывший близкий друг президента России Владимира Путина; Дэвид Харрис , генеральный директор Американского еврейского комитета (AJC) – одной из старейших и самых влиятельных еврейских правозащитных организаций в мире;

, генеральный директор Американского еврейского комитета (AJC) – одной из старейших и самых влиятельных еврейских правозащитных организаций в мире; Степан Хмара , диссидент, народный депутат Украины (1990–1998, 2002–2006), Герой Украины;

, диссидент, народный депутат Украины (1990–1998, 2002–2006), Герой Украины; Евгений Комаровский , педиатр;

, педиатр; Андрей Илларионов , эксперт Украинского института будущего, советник Путина по экономике (2000–2005);

, эксперт Украинского института будущего, советник Путина по экономике (2000–2005); Андрей Данилко , украинский артист, выступающий под псевдонимом Верка Сердючка.

, украинский артист, выступающий под псевдонимом Верка Сердючка. Владимир Замана , начальник Генштаба ВСУ (2012–2014), генерал-полковник;

, начальник Генштаба ВСУ (2012–2014), генерал-полковник; Маргулан Сейсембаев , бизнесмен и инвестор из Казахстана;

, бизнесмен и инвестор из Казахстана; Юрий Бутусов, главный редактор издания "Цензор.НЕТ".