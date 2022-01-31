Ток-шоу "ГОРДОН" набрало больше 2 млн просмотров и вошло в топ самых популярных видео YouTube

Эфир ток-шоу транслировался одновременно на двух YouTube-каналах – "Дмитрий Гордон" и "В гостях у Гордона". На данный момент у видео на первом канале почти 950 тыс. просмотров, на втором – около 1,17 млн.
Создатели и ведущие ток-шоу – журналисты Дмитрий Гордон и Алеся Бацман – на своих страницах в Facebook поблагодарили зрителей за интерес к новому проекту и пообещали в ближайший четверг, 3 февраля, "удивить новыми гостями и острыми темами обсуждений".
"Мы с Алесей и гостями ток-шоу будем продолжать информировать украинцев и зрителей со всего мира о ситуации в нашей стране, потому что голос Украины важен и должен быть услышан!" – написал Гордон.
"Два миллиона просмотров на двух YouTube-каналах "Дмитрий Гордон" и "В гостях у Гордона" за неполные трое суток! Второе место в трендах в YouTube Украины сейчас и было девятое место в трендах в ютубе России. И это чистая органика, без копейки рекламы. Конечно, это победа! Спасибо, друзья! В четверг в 20.00 ждите", – написала Бацман.
Премьера ток-шоу "ГОРДОН" состоялась 27 января. Первый эфир был посвящен возможному новому широкомасштабному военному нападению России на Украину. Гостями ток-шоу стали:
Гордон – один из самых известных интервьюеров в Украине. За свою профессиональную карьеру записал более 1000 интервью. Ранее журналист выпускал газету "Бульвар Гордона", до декабря 2019 года был ее главным редактором, но затем передал ее издательство ООО "Мега-пресс групп". Журналист сказал, что эра печатных изданий заканчивается и он хочет сконцентрироваться на развитии интернет-издания "ГОРДОН" и собственных YouTube-проектов.
Бацман была редактором телепроектов журналиста и телеведущего Савика Шустера, а также внештатным корреспондентом еженедельника "Бульвар Гордона" и газеты "Зеркало недели". В конце 2013 года запустила и возглавила как главный редактор интернет-издание "ГОРДОН".