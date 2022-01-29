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Бутусов: После визита Зеленского в Оман в украинской политике произошли резкие изменения

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Бутусов: Сближение с Россией была такая попытка в 2020 году все это произошло в результате таинственных переговоров с неизвестными, которые состоялись у президента в Омане
Бутусов: Сближение с Россией – была такая попытка в 2020 году – все это произошло в результате таинственных переговоров с неизвестными, которые состоялись у президента в Омане
Фото: Ян Доброносов / Gordonua.com

В украинской политике произошли резкие изменения после визита президента Украины Владимира Зеленского в Оман в январе 2020 года. Об этом 27 января в эфире ток-шоу "ГОРДОН" на YouTube-канале "Дмитрий Гордон" заявил главный редактор издания "Цензор.НЕТ" Юрий Бутусов.

Бутусов отвечал на вопрос, являются ли глава Офиса президента Украины Андрей Ермак и руководитель комитета по разведке при президенте Руслан Демченко агентами России. 

"Я думаю, что Демченко – российский агент. Об этом говорит не какая-то секретная информация, а его карьера и поступки. [...] Этот человек сейчас Москвой признан как их контактер в Офисе президента Украины. [...] По Андрею Ермаку у нас информации открытой, публичной нет, но мы понимаем: то, что произошло сближение с Россией – была такая попытка в 2020 года, – все это произошло в результате таинственных переговоров с неизвестными (у нас нет информации), которые состоялись у президента в Омане. После этих переговоров, которых никто не оглашал. Как сказал президент Зеленский, это была попытка расширить торговые отношения с Оманом. Хочу обратить внимание: через два года Нацбанк опубликовал данные по товарообороту. Так вот за два года товарооборот между Оманом с Украиной не вырос вообще, ни на $1 млн", – заявил Бутусов. 

Он усомнился в обоснованности пресс-релизов, которые Офис президента публиковал о поездке Зеленского в Оман. 

"Так вот, после визита в Оман произошли резкие изменения в нашей политике. 26 января как раз почти два года назад был изменен в Москве куратор внешней политики Кремля в Украине. Вместо Владислава Суркова куратором вопроса Украины официально был назначен Дмитрий Козак, заместитель главы администрации [президента РФ Владимира] Путина, человек, который был автором так называемого приднестровского мира, человек, который говорил: "Давайте прекратим стрелять, Молдова не должна воевать с Приднестровьем, это отдельная территория, давайте ее узаконим". Молдова была под давлением, ей никто не помог и в то время РФ сумела оккупировать Приднестровье", – продолжил Бутусов. 

Фактически с помощью соглашений, автором которых был Козак, была узаконена оккупация Приднестровья Россией, сказал журналист. 

"Там нет войны, никто не стреляет. Просто Молдова не контролирует эту территорию, а Россия через Приднестровье полностью разваливает любую попытку Молдовы провести реформы, поднять уровень жизни. Так вот, 26 января был заменен куратор отношений с Украиной в Москве, а 11 февраля произошла смена куратора внешней политики в Офисе президента: вместо Андрея Богдана зашел Андрей Ермак. Первым делом он выдал Демченко удостоверение участника боевых действий, хотя Демченко как гражданский человек участия в боевых действиях не принимал и к фронту вообще не подъезжал. Вскоре Демченко, в июне 2020 года, назначается на пост начальника комитета по разведке. И сразу, буквально через две недели, начинается серия провалов спецопераций украинских спецслужб (прежде всего военной разведки), которые велись в России", – добавил он. 

По словам Бутусова, среди таких провалов – ситуация с поставками клистронов для украинских ПВО, срыв спецоперации разведки в оккупированном Донецке и провал операции по задержанию вагнеровцев. Все эти ситуации произошли в 2020 году. 

ВИДЕО
Видео: Дмитрий Гордон / YouTube
Контекст:

В начале января 2020 года СМИ сообщили, что Зеленский уехал отдыхать в Оман. В ОПУ подтвердили, что глава Украинского государства находится в Омане, и заявили, что "он отбыл туда вместе с семьей рейсовым самолетом за свои деньги".

В ОПУ 5 января проинформировали, что Зеленский встретился с министром иностранных дел Омана, на следующий день проинформировали о его переговорах с исполнительным президентом государственного генерального резервного фонда Омана.

В СМИ появлялась информация, что в Омане Зеленский мог неофициально встречаться с представителями российской власти, в частности с помощником главы Кремля Владиславом Сурковым. 12 февраля глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что у Зеленского не было непубличных встреч во время поездки в Оман.

"Схемы" 13 февраля сообщили, что секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев приезжал в Оман в ночь с 7-го на 8 января, когда в стране находился Зеленский. В Офисе президента журналистам заявили, что Зеленский не знаком и никогда не общался с Патрушевым.

Зеленский прервал свою поездку в Оман 8 января в связи с катастрофой самолета "Международных авиалиний Украины" в Иране.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Россия, Приднестровье, Владислав Сурков, Дмитрий Козак, Юрий Бутусов, разведка, товарооборот, Руслан Демченко, Оман, реформа, Андрей Ермак, ток-шоу "ГОРДОН"
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