Бутусов: После визита Зеленского в Оман в украинской политике произошли резкие изменения

Бутусов: Сближение с Россией – была такая попытка в 2020 году – все это произошло в результате таинственных переговоров с неизвестными, которые состоялись у президента в Омане Фото: Ян Доброносов / Gordonua.com

Бутусов отвечал на вопрос, являются ли глава Офиса президента Украины Андрей Ермак и руководитель комитета по разведке при президенте Руслан Демченко агентами России.

"Я думаю, что Демченко – российский агент. Об этом говорит не какая-то секретная информация, а его карьера и поступки. [...] Этот человек сейчас Москвой признан как их контактер в Офисе президента Украины. [...] По Андрею Ермаку у нас информации открытой, публичной нет, но мы понимаем: то, что произошло сближение с Россией – была такая попытка в 2020 года, – все это произошло в результате таинственных переговоров с неизвестными (у нас нет информации), которые состоялись у президента в Омане. После этих переговоров, которых никто не оглашал. Как сказал президент Зеленский, это была попытка расширить торговые отношения с Оманом. Хочу обратить внимание: через два года Нацбанк опубликовал данные по товарообороту. Так вот за два года товарооборот между Оманом с Украиной не вырос вообще, ни на $1 млн", – заявил Бутусов.

Он усомнился в обоснованности пресс-релизов, которые Офис президента публиковал о поездке Зеленского в Оман.

"Так вот, после визита в Оман произошли резкие изменения в нашей политике. 26 января как раз почти два года назад был изменен в Москве куратор внешней политики Кремля в Украине. Вместо Владислава Суркова куратором вопроса Украины официально был назначен Дмитрий Козак, заместитель главы администрации [президента РФ Владимира] Путина, человек, который был автором так называемого приднестровского мира, человек, который говорил: "Давайте прекратим стрелять, Молдова не должна воевать с Приднестровьем, это отдельная территория, давайте ее узаконим". Молдова была под давлением, ей никто не помог и в то время РФ сумела оккупировать Приднестровье", – продолжил Бутусов.

Фактически с помощью соглашений, автором которых был Козак, была узаконена оккупация Приднестровья Россией, сказал журналист.

"Там нет войны, никто не стреляет. Просто Молдова не контролирует эту территорию, а Россия через Приднестровье полностью разваливает любую попытку Молдовы провести реформы, поднять уровень жизни. Так вот, 26 января был заменен куратор отношений с Украиной в Москве, а 11 февраля произошла смена куратора внешней политики в Офисе президента: вместо Андрея Богдана зашел Андрей Ермак. Первым делом он выдал Демченко удостоверение участника боевых действий, хотя Демченко как гражданский человек участия в боевых действиях не принимал и к фронту вообще не подъезжал. Вскоре Демченко, в июне 2020 года, назначается на пост начальника комитета по разведке. И сразу, буквально через две недели, начинается серия провалов спецопераций украинских спецслужб (прежде всего военной разведки), которые велись в России", – добавил он.

По словам Бутусова, среди таких провалов – ситуация с поставками клистронов для украинских ПВО, срыв спецоперации разведки в оккупированном Донецке и провал операции по задержанию вагнеровцев. Все эти ситуации произошли в 2020 году.

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