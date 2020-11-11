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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Подполковник ВСУ рассказал, что "в результате предательства в руководстве Украины" была сорвана спецоперация разведки в оккупированном Донецке

В декабре 2018 года в Украине была создана боевая группа, которая прошла длительную подготовку к спецоперации по освобождению украинских заложников в оккупированном Донецке. Операцию санкционировало высшее руководство государства. Однако летом 2020 года всех участников группы задержали, в их отношении открыты уголовные производства по статьям о терроризме, рассказал один из членов группы – полковник Вооруженных сил Украины Михаил Николов.

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Николов сказал, что был одним из членов группы
Николов сказал, что был одним из членов группы
Фото: censor.net

Подполковник Вооруженных сил Украины Михаил Николов в интервью изданию "Цензор.НЕТ" заявил, что готовящуюся операцию по освобождению удерживаемых боевиками украинцев в оккупированном Донецке сорвал кто-то из руководства Украины.

По его словам, в декабре 2018 года была создана боевая группа, которая прошла длительную подготовку к штурму тюрем в Донецке для освобождения украинских пленных. Операцию санкционировал на то время президент Петр Порошенко, позже о ней был поставлен в известность президент Владимир Зеленский.

"У нас были все основания рассчитывать на успех. Я входил только в одну из групп, знаю, что были и другие, которые отрабатывали свои объекты. Кроме того, могу только догадываться, сколько всего людей было задействовано. Мы получали всю необходимую информацию о нашем объекте. Свежие фото- и видеоматериалы... Были отобраны мотивированные люди, которые проверены на войне и во многих экстремальных операциях. Тренировки были качественные и очень тяжелые, мы были обеспечены всем необходимым вооружением и экипировкой для успешного выполнения задачи, государство вложило большие ресурсы в наше обеспечение. И вот, наконец, мы достигли готовности", – рассказал военнослужащий.

Он отметил, что операция предполагалась как "последний козырь" на случай, если переговоры с Россией об освобождении заложников зайдут в тупик.

Николов утверждает, что 8 июля 2020 года базовый лагерь группы в Донецкой области был взят штурмом спецназом Службы безопасности Украины, а в Киеве задержан командир группы Андрей Байдала, позывной Швед.

"Сотрудники контрразведки зачем-то открыли огонь по машине Шведа прямо среди жилых домов, просто чудом никто не пострадал. Зачем? Швед обвиняется россиянами в организации успешных ликвидаций известных главарей террористов на Донбассе. Его можно было спокойно вызвать на встречу в СБУ, где он бывал много раз, и он бы и так дал все необходимые показания. Зачем было по нему стрелять? Это наводит на серьезные подозрения. Я ответственно заявляю, что СБУ в курсе целей нашей операции еще с августа 2019 года", – подчеркнул военнослужащий.

Он пояснил, что в отношении всех членов группы теперь открыты уголовные производства.

"Вынужден назвать вещи своими именами – операция по освобождению пленных в ОРДЛО была сорвана руководством Украины. Многих людей тем самым лишили, на мой взгляд, всяких шансов выйти на свободу. И более того, нас, участников, задержали, нам предъявили обвинения и мы теперь проходим по обвинениям в нарушении законов Украины. Уголовные дела возбуждены против всей группы – и это несмотря на то, что Минобороны подало в СБУ доклад о нас, подтвердило наши полномочия, выдачу нам оружия. Уголовное дело против нас открыто по статьям "терроризм" и "создание организованной преступной группы", – рассказал Николов.

По его мнению, нынешний начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов не проявляет интереса к работе группы.

Военнослужащий считает, что происходит системный "слив" информации о спецоперациях украинской разведки и что провалы спецопераций в 2020 году были организованы кем-то, кто получил доступ к информации особой важности.

"Операция по штурму тюрем в Донецке сорвана в результате предательства в руководстве Украины. Требую расследования и справедливости, почему многих украинцев лишили шанса на спасение, почему против нас СБУ открыла дело? Почему с нас не снимают абсурдные обвинения? Какого уровня люди дают приказы срывать спецоперации и преследовать сотрудников Минобороны? В результате ничего не удается сделать дипломатическим путем и ничего не делается силовым путем. Полный тупик", – сказал Николов.

Он добавил, что готов более детально рассказать обо всем народным депутатам, следователям, прокурорам.

Издание LIGA.net обратилось в ГУР Минобороны за комментарием, однако спикер ведомства ответил, что "не знает, о чем идет речь".

В июле агентство УНН писало, что сотрудники СБУ задержали бывшего сотрудника правоохранительных органов Андрея Байдалу с позывным Швед, которого боевики обвинили в убийстве бывшего главаря "ДНР" Александра Захарченко. Задержанному сообщили о подозрении в незаконном обращении с оружием.

В августе в ФСБ РФ утверждали, что украинские спецслужбы пытались похитить "одного из лидеров народного ополчения Донбасса". Похищение боевика на территории РФ якобы готовили граждане Украины Байдала и Игорь Мищенко.

В СБУ эту информацию опровергли.

Теги: Россия, СБУ, Петр Порошенко, терроризм, разведка, Минобороны, Владимир Зеленский, ВСУ, ОРДЛО, Андрей Байдалу, Кирилл Буданов
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