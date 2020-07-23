СБУ задержала бывшего силовика. Боевики обвиняли его в убийстве Захарченко

Экс-сотруднику правоохранительных органов Андрею Байдале с позывным Швед, которого боевики обвинили в убийстве бывшего главаря "ДНР" Александра Захарченко, избрали меру пресечения в виде содержания под стражей.

В СБУ предполагали, что Захарченко был убит из-за внутренних криминальных разборок Фото: Служба безпеки України / Facebook

Служба безопасности Украины (СБУ) задержала бывшего сотрудника правоохранительных органов Андрея Байдалу с позывным Швед, которого боевики обвинили в убийстве бывшего главаря "ДНР" Александра Захарченко. Об этом УНН 22 июля сообщили в пресс-службе СБУ.

По информации агентства, задержанному сообщили о подозрении в незаконном обращении с оружием.

"Следователями органов безопасности сообщено о подозрении запрашиваемому гражданину Байдале в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 28 и ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины (незаконное обращение с оружием и боеприпасами, совершенное группой лиц), а также избрана мера пресечения в виде содержания под стражей", – говорится в сообщении.

В 2019 году в сюжете телеканала "Россия 1" анонимный спикер сообщал, что Байдала причастен к убийству Захарченко.

В "ДНР" заявляли, что организацией убийства Захарченко занимались Силы спецопераций Вооруженных сил Украины.

В СБУ предполагали, что Захарченко был убит из-за внутренних криминальных разборок или ликвидирован спецслужбами РФ.

Захарченко погиб 31 августа 2018 года. В ресторане "Сепар" в центре Донецка сработало взрывное устройство. По данным издания "Коммерсантъ", взрывное устройство было заложено в люстру.