"Хочется вскочить с больничной койки и грудью закрыть родную землю". В эфире ток-шоу "ГОРДОН" зачитали обращение Кравчука к украинцам

Леонид Кравчук: Никто и никогда не покорит свободолюбивый украинский народ. Никто и никогда! Фото: Gordonua.com

Приводим письмо без сокращений и изменений:

"Мои уважаемые друзья Дмитрий и Алеся! Дорогой мой народ Украины!

С тревогой и щемящим сердцем я слежу за новостями о возможном широкомасштабном вторжении России в Украину. В это время хочется вскочить с больничной койки и грудью закрыть родную землю.

Сегодня хочу сказать самое главное: если в чьей-то больной голове зреет злодейский план захвата Украины, пусть знают: никто и никогда не покорит свободолюбивый украинский народ. Никто и никогда!

Новому ток-шоу "ГОРДОН" желаю стать лучшим в мире, а всем украинцам – стойкости, выдержки и единства.

Удачи вам! С уважением, Леонид Кравчук".

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