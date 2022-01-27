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Ток-Шоу ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

"Хочется вскочить с больничной койки и грудью закрыть родную землю". В эфире ток-шоу "ГОРДОН" зачитали обращение Кравчука к украинцам

 
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Леонид Кравчук: Никто и никогда не покорит свободолюбивый украинский народ. Никто и никогда!
Леонид Кравчук: Никто и никогда не покорит свободолюбивый украинский народ. Никто и никогда!
Фото: Gordonua.com

Первый президент Украины Леонид Кравчук, который уже несколько месяцев восстанавливается после операции на сердце, прислал письмо журналистам Дмитрию Гордону и Алесе Бацман, в котором высказал свое мнение о возможном новом широкомасштабном военном наступлении России на Украину. Письмо 88-летнего политика зачитали в прямом эфире ток-шоу "ГОРДОН", премьера которого состоялась 27 января на YouTube-канале "Дмитрий Гордон".

Приводим письмо без сокращений и изменений:

"Мои уважаемые друзья Дмитрий и Алеся! Дорогой мой народ Украины!

С тревогой и щемящим сердцем я слежу за новостями о возможном широкомасштабном вторжении России в Украину. В это время хочется вскочить с больничной койки и грудью закрыть родную землю.

Сегодня хочу сказать самое главное: если в чьей-то больной голове зреет злодейский план захвата Украины, пусть знают: никто и никогда не покорит свободолюбивый украинский народ. Никто и никогда!

Новому ток-шоу "ГОРДОН" желаю стать лучшим в мире, а всем украинцам – стойкости, выдержки и единства.

Удачи вам! С уважением, Леонид Кравчук".

ВИДЕО
Видео: Дмитрий Гордон / YouTube
Теги: Леонид Кравчук
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