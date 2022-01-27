"Хочется вскочить с больничной койки и грудью закрыть родную землю". В эфире ток-шоу "ГОРДОН" зачитали обращение Кравчука к украинцам

Приводим письмо без сокращений и изменений:
"Мои уважаемые друзья Дмитрий и Алеся! Дорогой мой народ Украины!
С тревогой и щемящим сердцем я слежу за новостями о возможном широкомасштабном вторжении России в Украину. В это время хочется вскочить с больничной койки и грудью закрыть родную землю.
Сегодня хочу сказать самое главное: если в чьей-то больной голове зреет злодейский план захвата Украины, пусть знают: никто и никогда не покорит свободолюбивый украинский народ. Никто и никогда!
Новому ток-шоу "ГОРДОН" желаю стать лучшим в мире, а всем украинцам – стойкости, выдержки и единства.
Удачи вам! С уважением, Леонид Кравчук".