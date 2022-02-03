ГОРДОН
 
 
LIVE ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Видео: Дмитрий Гордон / YouTube

Новый выпуск ток-шоу "ГОРДОН". Среди гостей – Квасьневский, Илларионов, Мусаева, Ярош, Джемилев, Тягнибок. Трансляция

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
 
|
Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка

Вечером 3 февраля на YouTube-каналах "Дмитрий Гордон", "В гостях у Гордона" и "Алеся Бацман" транслируется второй выпуск еженедельного общественно-политического ток-шоу "ГОРДОН", авторами и ведущими которого являются украинские журналисты Дмитрий Гордон и Алеся Бацман.

"Вы узнаете то, что вам не расскажут по телевизору", – заявил Гордон, анонсируя новый выпуск шоу.

На эфир пригласили украинских и иностранных известных экспертов и политиков. Среди них экс-президент Польши Александр Квасьневский, эксперт Украинского института будущего Андрей Илларионов, советник главнокомандующего Вооруженными силами Украины Дмитрий Ярош, лидер крымскотатарского народа, нардеп от "Европейской солидарности" Мустафа Джемилев, его коллега по фракции Алексей Гончаренко, лидер "Свободы", экс-нардеп Олег Тягнибок, экс-министр внутренних дел Украины Арсен Аваков, главный редактор "Украинской правды" Севгиль Мусаева, врач-инфекционист Ольга Голубовская.

Контекст:

Премьера ток-шоу "ГОРДОН" состоялась 27 января. Первый выпуск был посвящен угрозе нового широкомасштабного вторжения России в Украину. Меньше чем за трое суток видео набрало больше 2,5 млн просмотров и вошло в топ самых популярных видео в украинском и российском сегменте YouTube.

Гордон – один из самых известных интервьюеров в Украине. За свою профессиональную карьеру записал более 1000 интервью. Ранее журналист выпускал газету "Бульвар Гордона", до декабря 2019 года был ее главным редактором, но затем передал ее издательство ООО "Мега-пресс групп". Журналист сказал, что эра печатных изданий заканчивается и он хочет сконцентрироваться на развитии интернет-издания "ГОРДОН" и собственных YouTube-проектов.

Бацман была редактором телепроектов журналиста и телеведущего Савика Шустера, а также внештатным корреспондентом еженедельника "Бульвар Гордона" и газеты "Зеркало недели". В конце 2013 года запустила и возглавила как главный редактор интернет-издание "ГОРДОН".

Теги: Дмитрий Гордон, Олег Тягнибок, Андрей Илларионов, Дмитрий Ярош, Мустафа Джемилев, Александр Квасьневский, Алексей Гончаренко, Севгиль Мусаева, Алеся Бацман, ток-шоу "ГОРДОН"
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
  Комаровский: Мне угрожают смертью, за мной следит СБУ, меня дискредитируют каждый божий день. Государству на это насрать. Им главное, чтобы я не пошел во власть
  Комаровский: Мне угрожают смертью, за мной следит СБУ, меня дискредитируют каждый божий день. Государству на это насрать. Им главное, чтобы я не пошел во власть G
Дмитрий ГОРДОН
  Жолдак: Если бы я не попал в искусство, я бы был или "коронованным" бандитом, или убитым
  Жолдак: Если бы я не попал в искусство, я бы был или "коронованным" бандитом, или убитым G
Алеся БАЦМАН
"Пояс безопасности" и "не совсем НАТО на троих". Все, что известно о новом альянсе Украины, Великобритании и Польши
"Пояс безопасности" и "не совсем НАТО на троих". Все, что известно о новом альянсе Украины, Великобритании и Польши G
Алина ГРЕЧАНАЯ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 

 
 

Публикации

 
все публикации
 
 

Фото

 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2022. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS