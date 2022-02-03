Новый выпуск ток-шоу "ГОРДОН". Среди гостей – Квасьневский, Илларионов, Мусаева, Ярош, Джемилев, Тягнибок. Трансляция

Видео: Дмитрий Гордон / YouTube

"Вы узнаете то, что вам не расскажут по телевизору", – заявил Гордон, анонсируя новый выпуск шоу.

На эфир пригласили украинских и иностранных известных экспертов и политиков. Среди них экс-президент Польши Александр Квасьневский, эксперт Украинского института будущего Андрей Илларионов, советник главнокомандующего Вооруженными силами Украины Дмитрий Ярош, лидер крымскотатарского народа, нардеп от "Европейской солидарности" Мустафа Джемилев, его коллега по фракции Алексей Гончаренко, лидер "Свободы", экс-нардеп Олег Тягнибок, экс-министр внутренних дел Украины Арсен Аваков, главный редактор "Украинской правды" Севгиль Мусаева, врач-инфекционист Ольга Голубовская.