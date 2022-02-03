Новый выпуск ток-шоу "ГОРДОН". Среди гостей – Квасьневский, Илларионов, Мусаева, Ярош, Джемилев, Тягнибок. Трансляция

"Вы узнаете то, что вам не расскажут по телевизору", – заявил Гордон, анонсируя новый выпуск шоу.
На эфир пригласили украинских и иностранных известных экспертов и политиков. Среди них экс-президент Польши Александр Квасьневский, эксперт Украинского института будущего Андрей Илларионов, советник главнокомандующего Вооруженными силами Украины Дмитрий Ярош, лидер крымскотатарского народа, нардеп от "Европейской солидарности" Мустафа Джемилев, его коллега по фракции Алексей Гончаренко, лидер "Свободы", экс-нардеп Олег Тягнибок, экс-министр внутренних дел Украины Арсен Аваков, главный редактор "Украинской правды" Севгиль Мусаева, врач-инфекционист Ольга Голубовская.
Премьера ток-шоу "ГОРДОН" состоялась 27 января. Первый выпуск был посвящен угрозе нового широкомасштабного вторжения России в Украину. Меньше чем за трое суток видео набрало больше 2,5 млн просмотров и вошло в топ самых популярных видео в украинском и российском сегменте YouTube.
Гордон – один из самых известных интервьюеров в Украине. За свою профессиональную карьеру записал более 1000 интервью. Ранее журналист выпускал газету "Бульвар Гордона", до декабря 2019 года был ее главным редактором, но затем передал ее издательство ООО "Мега-пресс групп". Журналист сказал, что эра печатных изданий заканчивается и он хочет сконцентрироваться на развитии интернет-издания "ГОРДОН" и собственных YouTube-проектов.
Бацман была редактором телепроектов журналиста и телеведущего Савика Шустера, а также внештатным корреспондентом еженедельника "Бульвар Гордона" и газеты "Зеркало недели". В конце 2013 года запустила и возглавила как главный редактор интернет-издание "ГОРДОН".