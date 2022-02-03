Волкер: Если РФ решит закончить войну с Украиной, она сможет остановить ее хоть завтра

"Вопрос сводится к решению России. Если РФ решит закончить войну, она сможет остановить ее хоть завтра. И Минские соглашения, переговоры трехсторонней контактной группы, нормандский или любой другой формат отлично подойдут, чтобы обсудить детали. Но все начинается с этого фундаментального решения", – сказал он.
По словам Волкера, сейчас РФ оказывает давление на Украину, чтобы заставить Киев выполнить условия Минских соглашений в приемлемом для нее формате.
Дипломат, комментируя потенциальный будапештский формат, выразил сомнения, что в нормандский формат могут войти другие страны, так как на это нужно согласие всех сторон, в том числе и России.
"Но это нормально, поскольку, я думаю, французы и немцы вместе с американцами очень тесно координируют свои контакты с РФ даже вне этого формата. [...] Если Россия отрицает ведение войны против Украины и отказывается от каких-либо серьезных переговоров – неважно, где они это делают, — они будут продолжать в том же духе", – заявил он.
Волкер в то же время не видит большого запроса на смену переговорного формата по Донбассу.
"Я встречал некоторых людей в Украине, которые предполагают, что так или иначе новый формат возникнет. Но я правда не уверен, что кто-либо горит желанием создавать новый формат, поскольку, как я уже сказал, все зависит от позиции России", – сказал он.
Весной 2021 года Россия наращивала войска вблизи границы с Украиной и в оккупированном Крыму. В конце октября американские СМИ начали сообщать, что Россия вновь стягивает войска к границе с Украиной. По данным Минобороны Украины на 28 января, вблизи украинской границы находилось около 112 тыс. военных РФ, с морской и авиационной компонентой – около 130 тыс.
Страны Запада и НАТО неоднократно призывали Россию к деэскалации.
В Белом доме заявили 18 января, что Россия может в любой момент начать вторжение в Украину. В частности, в США обеспокоены перемещением российских войск на учения в Беларусь. США, как сообщила заместитель госсекретаря США Венди Шерман, видят все признаки того, что Путин намерен применить военную силу против Украины "сейчас или, возможно, в середине февраля". Однако неизвестно, принял ли он окончательное решение, отметила она.
24 января после заседания СНБО, на котором рассматривали, в частности, вопросы нацбезопасности, Зеленский сказал, что "все спокойно, причин для паники нет". Секретарь СНБО Алексей Данилов в тот же день заявил, что полномасштабное вторжение России сейчас невозможно.