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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Волкер: Если РФ решит закончить войну с Украиной, она сможет остановить ее хоть завтра

Волкер: Если Россия отрицает ведение войны против Украины и отказывается от каких-либо серьезных переговоров, они будут продолжать в том же духе
Волкер: Если Россия отрицает ведение войны против Украины и отказывается от каких-либо серьезных переговоров, они будут продолжать в том же духе
Фото: EPA

Если Россия решит закончить войну с Украиной, она прекратится в тот же день, уверен бывший спецпредставитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер в комментарии НВ, который был опубликован 3 февраля.

"Вопрос сводится к решению России. Если РФ решит закончить войну, она сможет остановить ее хоть завтра. И Минские соглашения, переговоры трехсторонней контактной группы, нормандский или любой другой формат отлично подойдут, чтобы обсудить детали. Но все начинается с этого фундаментального решения", – сказал он.

По словам Волкера, сейчас РФ оказывает давление на Украину, чтобы заставить Киев выполнить условия Минских соглашений в приемлемом для нее формате.

Дипломат, комментируя потенциальный будапештский формат, выразил сомнения, что в нормандский формат могут войти другие страны, так как на это нужно согласие всех сторон, в том числе и России.

"Но это нормально, поскольку, я думаю, французы и немцы вместе с американцами очень тесно координируют свои контакты с РФ даже вне этого формата. [...] Если Россия отрицает ведение войны против Украины и отказывается от каких-либо серьезных переговоров – неважно, где они это делают, — они будут продолжать в том же духе", – заявил он.

Волкер в то же время не видит большого запроса на смену переговорного формата по Донбассу.

"Я встречал некоторых людей в Украине, которые предполагают, что так или иначе новый формат возникнет. Но я правда не уверен, что кто-либо горит желанием создавать новый формат, поскольку, как я уже сказал, все зависит от позиции России", – сказал он.

Контекст:

Весной 2021 года Россия наращивала войска вблизи границы с Украиной и в оккупированном Крыму. В конце октября американские СМИ начали сообщать, что Россия вновь стягивает войска к границе с Украиной. По данным Минобороны Украины на 28 января, вблизи украинской границы находилось около 112 тыс. военных РФ, с морской и авиационной компонентой – около 130 тыс.

Страны Запада и НАТО неоднократно призывали Россию к деэскалации.

В Белом доме заявили 18 января, что Россия может в любой момент начать вторжение в Украину. В частности, в США обеспокоены перемещением российских войск на учения в Беларусь. США, как сообщила заместитель госсекретаря США Венди Шерман, видят все признаки того, что Путин намерен применить военную силу против Украины "сейчас или, возможно, в середине февраля". Однако неизвестно, принял ли он окончательное решение, отметила она.

24 января после заседания СНБО, на котором рассматривали, в частности, вопросы нацбезопасности, Зеленский сказал, что "все спокойно, причин для паники нет". Секретарь СНБО Алексей Данилов в тот же день заявил, что полномасштабное вторжение России сейчас невозможно.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Россия, Владимир Путин, США, война в Украине, Курт Волкер
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