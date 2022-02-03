Волкер: Если РФ решит закончить войну с Украиной, она сможет остановить ее хоть завтра

Волкер: Если Россия отрицает ведение войны против Украины и отказывается от каких-либо серьезных переговоров, они будут продолжать в том же духе Фото: EPA

"Вопрос сводится к решению России. Если РФ решит закончить войну, она сможет остановить ее хоть завтра. И Минские соглашения, переговоры трехсторонней контактной группы, нормандский или любой другой формат отлично подойдут, чтобы обсудить детали. Но все начинается с этого фундаментального решения", – сказал он.

По словам Волкера, сейчас РФ оказывает давление на Украину, чтобы заставить Киев выполнить условия Минских соглашений в приемлемом для нее формате.

Дипломат, комментируя потенциальный будапештский формат, выразил сомнения, что в нормандский формат могут войти другие страны, так как на это нужно согласие всех сторон, в том числе и России.

"Но это нормально, поскольку, я думаю, французы и немцы вместе с американцами очень тесно координируют свои контакты с РФ даже вне этого формата. [...] Если Россия отрицает ведение войны против Украины и отказывается от каких-либо серьезных переговоров – неважно, где они это делают, — они будут продолжать в том же духе", – заявил он.

Волкер в то же время не видит большого запроса на смену переговорного формата по Донбассу.

"Я встречал некоторых людей в Украине, которые предполагают, что так или иначе новый формат возникнет. Но я правда не уверен, что кто-либо горит желанием создавать новый формат, поскольку, как я уже сказал, все зависит от позиции России", – сказал он.