Квин объяснила, почему США сейчас не вводят санкции против России

"На наш взгляд, очень жесткий пакет санкций, который мы собрали в США, вместе с санкциями, над которыми работает Европа, должен быть сдерживанием", – сказала она.

По словам Квин, чтобы сохранить эффект сдерживания, санкции нельзя применять преждевременно.

"А чтобы быть этим сдерживанием, их нельзя использовать, пока Россия не предпримет действия, которые мы пытаемся сдержать. Если мы их применим раньше, мы причиним боль. Россия испытает потери, и это меньше будет сдерживать ее от того, чтобы что-то сделать. Поэтому, на наш взгляд, важно, чтобы санкции были сдерживанием. И надеемся, Россия сделает подсчеты, которые помогут понять, что агрессивные действия будут ошибкой", – добавила она.