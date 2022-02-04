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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Квин объяснила, почему США сейчас не вводят санкции против России

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Квин: Надеемся, Россия сделает подсчеты, которые помогут понять, что агрессивные действия будут ошибкой
Квин: Надеемся, Россия сделает подсчеты, которые помогут понять, что агрессивные действия будут ошибкой
Фото: ua.usembassy.gov

Временная поверенная в делах США в Украине Кристина Квин считает, что введение санкций против России сейчас нивелирует эффект сдерживания российских властей от дальнейшей эскалации. Об этом Квин заявила в интервью телеведущему Савику Шустеру, которое прозвучало 4 февраля в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" на канале "Украина".

"На наш взгляд, очень жесткий пакет санкций, который мы собрали в США, вместе с санкциями, над которыми работает Европа, должен быть сдерживанием", – сказала она.

По словам Квин, чтобы сохранить эффект сдерживания, санкции нельзя применять преждевременно.

"А чтобы быть этим сдерживанием, их нельзя использовать, пока Россия не предпримет действия, которые мы пытаемся сдержать. Если мы их применим раньше, мы причиним боль. Россия испытает потери, и это меньше будет сдерживать ее от того, чтобы что-то сделать. Поэтому, на наш взгляд, важно, чтобы санкции были сдерживанием. И надеемся, Россия сделает подсчеты, которые помогут понять, что агрессивные действия будут ошибкой", – добавила она.

Контекст:

Весной 2021 года Россия наращивала войска вблизи границы с Украиной и в оккупированном Крыму. В конце октября американские СМИ начали сообщать, что Россия вновь стягивает войска к границе с Украиной.

В связи с этой эскалацией США и страны ЕС в последнее время говорят о возможных новых санкциях против России. Однако госсекретарь США Энтони Блинкен считает, что цель санкций состоит в сдерживании российской агрессии, а если их ввести сейчас, то это сдерживание прекратится.

Президент США Джо Байден 25 января 2022 года не исключал и прямых санкций против лидера РФ Владимира Путина, но только в случае полномасштабного вторжения.

28 января президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Запад должен вводить санкции против России до начала полномасштабной войны в Украине, а не после, глава государства считает, что санкции уже после полномасштабного вторжения России – это санкции не для защиты Украины, а для защиты Европы. 

31 января пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сообщила, что США подготовили санкции в отношении ряда лиц из российской элиты в случае дальнейших шагов России по нападению на Украину. 

1 февраля спикер Государственного департамента США Нед Прайс объяснил, почему США не конкретизируют, какие именно санкции введут в отношении России в случае ее дальнейшей агрессии, и не вводят против РФ предупредительные санкции.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Россия, США, санкции, российская агрессия, война в Украине, Кристина Квин, Свобода слова Савика Шустера
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