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"Они должны будут почувствовать боль". Пелоси выступила за санкции против РФ лишь в случае нападения на Украину

НАТО будут в опасности, если Россия добьется успеха в Украине, заявила Пелоси
НАТО будут в опасности, если Россия добьется успеха в Украине, заявила Пелоси
Фото: EPA

Спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси 3 февраля на брифинге для журналистов в Капитолии заявила, что поддержит санкции в отношении России лишь в случае нападения на Украину, и эти санкции должны быть жесткими. Об этом сообщает The Hill.

"[Санкции против России] должны быть гораздо более сильными, чем были [ранее], потому что мы говорим о вторжении в страну [Украину]. Страны НАТО будут в опасности, если Россия добьется успеха в Украине. Так что это смертельно серьезно. Они [РФ] должны будут почувствовать боль, и ее должен будет почувствовать [каждый], вплоть до самого богатого человека в мире [президента РФ] Владимира Путина", – заявила она.

Пелоси отметила, что любые новые санкции против РФ должны вводиться только в случае вторжения России в Украину, а не до него.

"Они должны быть достаточно сильными, чтобы быть эффективными. Они должны быть сделаны после и если они [Россия] вторгнутся. И они должны быть согласованы с нашими союзниками", – добавила спикер Палаты представителей США.

Контекст:

Весной 2021 года Россия наращивала войска вблизи границы с Украиной и в оккупированном Крыму. В конце октября американские СМИ начали сообщать, что Россия вновь стягивает войска к границе с Украиной.

В связи с этой эскалацией США и страны ЕС в последнее время говорят о возможных новых санкциях против России. Однако госсекретарь США Энтони Блинкен считает, что цель санкций состоит в сдерживании российской агрессии, а если их ввести сейчас, то это сдерживание прекратится.

Президент США Джо Байден 25 января 2022 года не исключал и прямых санкций против лидера РФ Владимира Путина, но только в случае полномасштабного вторжения.

28 января президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Запад должен вводить санкции против России до начала полномасштабной войны в Украине, а не после, глава государства считает, что санкции уже после полномасштабного вторжения России – это санкции не для защиты Украины, а для защиты Европы. 

31 января пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сообщила, что США подготовили санкции в отношении ряда лиц из российской элиты в случае дальнейших шагов России по нападению на Украину. 

1 февраля спикер Государственного департамента США Нед Прайс объяснил, почему США не конкретизируют, какие именно санкции введут в отношении России в случае ее дальнейшей агрессии и не вводят против РФ предупредительные санкции. https://gordonua.com/news/worldnews/prays-obyasnil-pochemu-ssha-ne-vvodyat-predupreditelnye-sankcii-protiv-rossii-1593425.html

Теги: Россия, США, Украина, санкции, агрессия, вторжение, страна-агрессор, российская агрессия, война в Украине, Палата представителей, Нэнси Пелоси
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