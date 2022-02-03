"Они должны будут почувствовать боль". Пелоси выступила за санкции против РФ лишь в случае нападения на Украину

НАТО будут в опасности, если Россия добьется успеха в Украине, заявила Пелоси Фото: EPA

"[Санкции против России] должны быть гораздо более сильными, чем были [ранее], потому что мы говорим о вторжении в страну [Украину]. Страны НАТО будут в опасности, если Россия добьется успеха в Украине. Так что это смертельно серьезно. Они [РФ] должны будут почувствовать боль, и ее должен будет почувствовать [каждый], вплоть до самого богатого человека в мире [президента РФ] Владимира Путина", – заявила она.

Пелоси отметила, что любые новые санкции против РФ должны вводиться только в случае вторжения России в Украину, а не до него.

"Они должны быть достаточно сильными, чтобы быть эффективными. Они должны быть сделаны после и если они [Россия] вторгнутся. И они должны быть согласованы с нашими союзниками", – добавила спикер Палаты представителей США.