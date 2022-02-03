"Они должны будут почувствовать боль". Пелоси выступила за санкции против РФ лишь в случае нападения на Украину

"[Санкции против России] должны быть гораздо более сильными, чем были [ранее], потому что мы говорим о вторжении в страну [Украину]. Страны НАТО будут в опасности, если Россия добьется успеха в Украине. Так что это смертельно серьезно. Они [РФ] должны будут почувствовать боль, и ее должен будет почувствовать [каждый], вплоть до самого богатого человека в мире [президента РФ] Владимира Путина", – заявила она.
Пелоси отметила, что любые новые санкции против РФ должны вводиться только в случае вторжения России в Украину, а не до него.
"Они должны быть достаточно сильными, чтобы быть эффективными. Они должны быть сделаны после и если они [Россия] вторгнутся. И они должны быть согласованы с нашими союзниками", – добавила спикер Палаты представителей США.
Весной 2021 года Россия наращивала войска вблизи границы с Украиной и в оккупированном Крыму. В конце октября американские СМИ начали сообщать, что Россия вновь стягивает войска к границе с Украиной.
В связи с этой эскалацией США и страны ЕС в последнее время говорят о возможных новых санкциях против России. Однако госсекретарь США Энтони Блинкен считает, что цель санкций состоит в сдерживании российской агрессии, а если их ввести сейчас, то это сдерживание прекратится.
Президент США Джо Байден 25 января 2022 года не исключал и прямых санкций против лидера РФ Владимира Путина, но только в случае полномасштабного вторжения.
28 января президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Запад должен вводить санкции против России до начала полномасштабной войны в Украине, а не после, глава государства считает, что санкции уже после полномасштабного вторжения России – это санкции не для защиты Украины, а для защиты Европы.
31 января пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сообщила, что США подготовили санкции в отношении ряда лиц из российской элиты в случае дальнейших шагов России по нападению на Украину.
1 февраля спикер Государственного департамента США Нед Прайс объяснил, почему США не конкретизируют, какие именно санкции введут в отношении России в случае ее дальнейшей агрессии и не вводят против РФ предупредительные санкции. https://gordonua.com/news/worldnews/prays-obyasnil-pochemu-ssha-ne-vvodyat-predupreditelnye-sankcii-protiv-rossii-1593425.html