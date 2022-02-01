Прайс объяснил, почему США не вводят предупредительные санкции против России

"Наша главная цель – решить этот кризис, который спровоцировала Москва, с помощью диалога и дипломатии. Наша цель состоит в том, чтобы нам не нужно было вводить санкции, поскольку это означало бы, что россияне не продолжают агрессию. Ключевой момент состоит в том, что любой пакет санкций США утратит сдерживающий эффект, если его ввести до вторжения", – заявил он.

Прайс объяснил, почему США не конкретизируют, какие именно санкции введут в отношении России в случае ее дальнейшей агрессии.

"Сообщать о наших шагах не в наших интересах, это позволит РФ предпринять шаги, смягчающие влияние этих санкций. Частью сдерживающего эффекта этих санкций является тот факт, что они будут беспрецедентными по своим объемам и масштабам относительно того, какие последствия они могут иметь для Российской Федерации. Они коснутся отраслей, имеющих для России стратегическое значение", – добавил спикер Госдепа США.