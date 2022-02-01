Джонсон: Мы готовим санкции, которые активируем в ту минуту, как нога российского солдата решится пересечь границу Украины

"Мы готовим пакет санкций и других мер, которые активируем в ту самую минуту, как нога российского солдата решится пересечь границу Украины и ступить на украинскую территорию. Мы это делаем не для того, чтобы показать враждебность по отношению к России, а чтобы продемонстрировать свою преданность защите свободы, демократии и суверенитету Украины перед лицом агрессии", – сказал Джонсон.
Он подчеркнул, что Великобритания поддерживает право Украины определять, "как править в своей стране и к какой организации присоединяться".
"Сейчас жизненно важно, чтобы Россия сделала шаг назад и выбрала путь дипломатии. И мы будем присоединяться к диалогу, но санкции готовы, мы предоставляем военную помощь, а также стремимся усилить наше сотрудничество в экономике", – отметил премьер.
Джонсон подчеркнул, что Британия остается "неуклонным партнером" Украины.
На фоне угрозы российского вторжения Великобритания последовательно поддерживает Украину, в частности предоставляет военную помощь и готовит санкции против РФ на случай вторжения.
1 февраля власти Великобритании объявили, что предоставят Украине дополнительное финансирование в £88 млн ($118 млн) на снижение энергозависимости от РФ.
Весной 2021 года Россия наращивала войска вблизи границы с Украиной и в оккупированном Крыму. В конце октября американские СМИ начали сообщать, что Россия вновь стягивает войска к границе с Украиной.
К 28 января, по информации Минобороны Украины, в зоне 200 км от границы страны находилось около 112 тыс. российских военных, с учетом флота и авиации – около 130 тыс.
В Белом доме заявили 18 января, что Россия может в любой момент начать вторжение в Украину. В частности, в США обеспокоены перемещением российских войск на учения в Беларусь. США, как говорит заместитель госсекретаря США Венди Шерман, видят все признаки того, что президент РФ Владимир Путин намерен применить военную силу против Украины "сейчас или, возможно, в середине февраля". Однако неизвестно, принял ли он окончательное решение, отметила она.
Президент Украины Владимир Зеленский 28 января заявил, что ситуация на границе не более напряженная, чем в начале 2021 года, а заявления западных лидеров о скорой войне вредят украинской экономике.