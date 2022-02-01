Джонсон назвал возможное вторжение России в Украину политической и гуманитарной катастрофой

"Россия сосредоточила войско численностью более 100 тыс. у границ Украины, демонстрируя, возможно, самую большую враждебность за все годы нашей жизни. Потенциально она может разместить еще 30 тыс. в Беларуси. По сравнению с этим разворачивание в Крыму 30 тыс. военных в 2014 году кажется незначительным", – отметил Джонсон.

Он добавил, что с начала оккупации Крыма и агрессии на Донбассе погибло более 13 тыс. украинцев.

"Дальнейшее вторжение России в Украину стало бы политической и гуманитарной катастрофой. Это было бы и военной катастрофой. Как для России, так и для мира. И потенциальное вторжение было бы поражением для президента [РФ Владимира] Путина, который говорит, что заботится об интересах украинского народа", – сказал премьер Великобритании.

Он добавил, что Британия с 2015 года помогла обучить 22 тыс. украинских военнослужащих и предоставила военной техники на £2,2 млрд.