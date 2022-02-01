Джонсон назвал возможное вторжение России в Украину политической и гуманитарной катастрофой

"Россия сосредоточила войско численностью более 100 тыс. у границ Украины, демонстрируя, возможно, самую большую враждебность за все годы нашей жизни. Потенциально она может разместить еще 30 тыс. в Беларуси. По сравнению с этим разворачивание в Крыму 30 тыс. военных в 2014 году кажется незначительным", – отметил Джонсон.
Он добавил, что с начала оккупации Крыма и агрессии на Донбассе погибло более 13 тыс. украинцев.
"Дальнейшее вторжение России в Украину стало бы политической и гуманитарной катастрофой. Это было бы и военной катастрофой. Как для России, так и для мира. И потенциальное вторжение было бы поражением для президента [РФ Владимира] Путина, который говорит, что заботится об интересах украинского народа", – сказал премьер Великобритании.
Он добавил, что Британия с 2015 года помогла обучить 22 тыс. украинских военнослужащих и предоставила военной техники на £2,2 млрд.
Весной 2021 года Россия наращивала войска вблизи границы с Украиной и в оккупированном Крыму. В конце октября американские СМИ начали сообщать, что Россия вновь стягивает войска к границе с Украиной.
К 28 января, по информации Минобороны Украины, в зоне 200 км от границы страны находится около 112 тыс. российских военных, с учетом флота и авиации – около 130 тыс.
В Белом доме заявили 18 января, что Россия может в любой момент начать вторжение в Украину. В частности, в США обеспокоены перемещением российских войск на учения в Беларусь. США, как говорит заместитель госсекретаря США Венди Шерман, видят все признаки того, что президент РФ Владимир Путин намерен применить военную силу против Украины "сейчас или, возможно, в середине февраля". Однако неизвестно, принял ли он окончательное решение, отметила она.
Президент Украины Владимир Зеленский 28 января заявил, что ситуация на границе не более напряженная, чем в начале 2021 года, а заявления западных лидеров о скорой войне вредят украинской экономике.