США подготовили санкции против российской элиты в случае нападения РФ на Украину

"Я могу подтвердить, что мы разработали специальные пакеты санкций как против российских элит, так и против членов их семей, если Россия продолжит вторжение в Украину. Эти усилия осуществляются в координации с союзниками и партнерами", – отметила она.

Под эти санкции попадут россияне, входящие в ближайшее окружение Кремля – те, кто играет важную роль в принятии правительственных решений в РФ, и "соучастники дестабилизирующего поведения Кремля".

"Многие из этих людей являются особенно уязвимыми целями из-за их глубоких и финансовых связей с Западом. Это означает, что они пострадают от санкций, которые привязывают их к западным финансовым системам", – сказала Псаки.

Кроме того, представитель Белого дома подчеркнула, что это отражает лишь часть усилий США по мерам Москвы.