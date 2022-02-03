Кох: Санкции США не будут фатальными для режима Путина и экономику России в клочья не порвут

Такое мнение бывший вице-премьер России Альфред Кох высказал 3 февраля в эфире общественно-политического ток-шоу "ГОРДОН" на YouTube-канале "Дмитрий Гордон".
"Санкции, которые были введены за Крым и за Донбасс, отличаются от тех, которые обсуждаются сейчас, тем, что те были введены, а эти – еще нет. И поэтому говорить, что Запад как-то сейчас сильно помогает, я бы... Я бы не стал так утверждать. Запад обещает помогать. А то, как он помогает, – он так помогает уже давно, с 2014 года. Я просто напомню, что в 2014 году, когда случились эти печальные события – я имею ввиду и Крым, и войну на востоке Украины, – Запад тоже очень многое обещал и ввел санкции. И после этого президент [США Барак] Обама, так сказать, потирая руки, сказал: "Мы порвали нашими санкциями экономику России в клочья". В какие клочья она порвалась, мы восемь лет видим. То, что сейчас обещает администрация Байдена, – по этому поводу у меня есть масса соображений. Но так или иначе, даже эти санкции – я думаю, что не будут фатальными для режима [президента РФ Владимира] Путина. Они, конечно, будут неприятны, но экономику России в клочья это не порвет. И от каких-то стратегических задумок вряд ли он откажется", – заявил Кох.
Весной 2021 года Россия наращивала войска вблизи границы с Украиной и в оккупированном Крыму. В конце октября американские СМИ начали сообщать, что Россия вновь стягивает войска к границе с Украиной.
В связи с этой эскалацией США и страны ЕС в последнее время говорят о возможных новых санкциях против России. Однако госсекретарь США Энтони Блинкен считает, что цель санкций состоит в сдерживании российской агрессии, а если их ввести сейчас, то это сдерживание прекратится.
Президент США Джо Байден 25 января 2022 года не исключал и прямых санкций против лидера РФ Владимира Путина, но только в случае полномасштабного вторжения.
28 января президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Запад должен вводить санкции против России до начала полномасштабной войны в Украине, а не после, глава государства считает, что санкции уже после полномасштабного вторжения России – это санкции не для защиты Украины, а для защиты Европы.
31 января пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сообщила, что США подготовили санкции в отношении ряда лиц из российской элиты в случае дальнейших шагов России по нападению на Украину.