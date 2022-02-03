В ответ на запрет вещания Russia Today в Германии Россия запрещает трансляцию Deutsche Welle и закрывает корпункт

В МИД РФ заявили о "первом этапе ответных мер", который включает закрытие корреспондентского пункта Deutsche Welle в России, аннулирование аккредитации всех сотрудников российского бюро Deutsche Welle, прекращение спутникового и иного вещания Deutsche Welle в РФ.

Также МИД инициирует процедуру рассмотрения вопроса о признании немецкой телерадиокомпании "иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента", и "запуск процесса формирования перечня представителей государственных и общественных структур ФРГ, причастных к ограничению вещания RT DE и иному оказанию давления на российского медиаоператора, которым будет запрещен въезд на территорию Российской Федерации".

В ведомстве анонсировали "последующие этапы ответных мер".

Немецкая комиссия по лицензированию и надзору запретила вещание в ФРГ телеканала Russia Today с 1 февраля. Это касается в том числе спутникового и онлайн-вещания, а также вещания через приложение RT News. Медиарегулятор объяснил решение тем, что RT DE не имеет лицензии на трансляцию в ФРГ.

Главный редактор RT, российская пропагандистка Маргарита Симоньян назвала решение немецкой комиссии "полной чушью" и заявила, что канал не прекратит вещание.